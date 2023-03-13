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Y harfiyle başlayan hayvan isimleri: Y harfi ile başlayan hayvan isimleri neler?

Türk alfabesinin yirmi yedinci harfi olan y harfi aynı zamanda; alfabede yer alan 20 ünsüz harften bir tanesidir. Latin diline birçok Yunanca kelimenin girmesi neticesinde, önce Latin alfabesinde yer alan, oradan da Türk alfabesine geçen y harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? Y harfiyle başlayan kaç tane hayvan var? Ayrıntılar yazımızın devamında...

Y Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: Y Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
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Sızmalı, titreşimli damak ünsüzleri arasında yer alan ve birçok kelimenin başında, sonunda ve ortasında bulunabilen y harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? Y harfi ile başlayan hayvanlar ve onların özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Y Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde v harfinden sonra, alfabenin son harfi olan z harfinden ise önce gelen y harfi; birçok kelime ve kavramın ilk harfi olabildiği gibi, hayvan isimlerinin de ilk harfi olarak bulunabilmektedir. Geniş kitlelerce tanınan yılandan, daha az insan tarafından varlığı bilinen yazılı çaylağa kadar 50’den fazla hayvanın ismi y harfi ile başlamaktadır.

Y Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

İsminin başında y harfi bulunan hayvan isimlerinin 50’den fazla olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu başlık altında, bu 50 hayvan türünün arasında öne çıkan ve insanların aşina olduğu 10 hayvanı sizler için listeledik. İşte, y harfi ile başlayan hayvanlar...

  • Yılan
  • Yengeç
  • Yaban Domuzu
  • Yarasa
  • Yalı Çapkını
  • Yunus
  • Yılan Balığı
  • Yusufçuk
  • Yaban Kedisi
  • Yıldız Burunlu Köstebek

Y Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

Yukarıda listelemiş olduğumuz her bir hayvan, birbirinden farklı özelliklere sahiplerdir. Yaşam alanları, ortalama yaşam süreleri gibi farklılıklara sahip olan bu hayvanların birtakım özelliklerine değinmek yerinde olacaktır.

Yılan: Antarktika ve bazı ada ülkeleri hariç, dünyanın her bir noktasına yayılmış olan yılanlar, ayaksız etçil sürüngenler olarak tarif edilebilirler. 500’den fazla cinse ve yaklaşık 4000 farklı türe sahip olan yılanlar, zehirsiz ve zehirli yılanlar olarak iki ana sınıf altında toplanmışlardır. Türkiye’de ise toplam 47 farklı tür yılan olduğu bilinmektedir.

Yengeç: On ayaklılar ailesine mensup bir kabuklu türü olan yengeçler, tüm dünya deniz ve okyanuslarında bulunabilmektedirler. Kendi içinde yaklaşık olarak 800 farklı türe ayrılan bu deniz canlısı, hem otçul hem de etçil olarak beslenmektedir.

Yaban Domuzu: Evcil domuzların vahşi ataları olarak kabul edilen yaban domuzları, bitki kökleri, bitki yumruları ve leşler ile beslenen canlılardır. Genellikle sürüler halinde hareket etmeyi seven bu hayvanların ortalama yaşam süreleri ise 10 yıl civarındadır.

Yarasa: Kemiriciler ailesinden sonra memeliler sınıfının en büyük ikinci takımı olan yarasalar, 1000’den fazla yarasa türünden meydana gelmektedir.

Yalı Çapkını: Çoğunlukla tropik alanlarda ve göl ile denizlerin çevresinde yaşayan yalı çapkınları, yuvarlak kanatları ve kısa kuyrukları ile dikkat çekmektedir. Daha çok balıklar ve böcekler ile beslenen bu kuş türünün boyu ise yaklaşık 30 santimetre civarındadır.

Yunus: Tüm dünya denizlerinin yanı sıra bazı nehirlerde de yaşayabilen yunuslar, etobur omurgalı canlılar sınıfında yer almaktadır. Hayvanlar aleminin en zeki canlılarından bir tanesi olduğu bilinen yunus, arkadaş canlısı tavırları ile öne çıkmaktadır.

Yılan Balığı: Genel olarak nehirlerde yaşayan, ancak üreme döneminde yumurtalarını bırakmak için denizlere geçen yılan balıklarının yaşam süreleri 10 ile 15 yıl arasında değişmektedir.

Yusufçuk: Göller ve durgun sularda yaşayan bu böcek türünün bir diğer ismi de helikopter böceğidir.

Yaban Kedisi: Asya’nın batısı, Avrupa ve Afrika’da yaşamakta olan bir kedi türüdür.

Yıldız Burunlu Köstebek: İsmini burnun ucunda yer alan duyargasından alan bu köstebek türü, sosyal canlılar olmaları sebebiyle koloniler halinde yaşamaktadırlar.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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