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        Haberler Gündem Çevre Yaban keçisi avına 1.3 milyon TL ceza | Son dakika haberleri

        2 yaban keçisini avlayan 3 avcı drone'la yakalandı: 1.3 milyon TL ceza

        Tunceli'de koruma altında bulunan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen 2 yaban keçisini avlayan 3 avcı drone'la yakalandı. Avcılara, toplamda 1 milyon 327 bin lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:54 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:54
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        Yaban keçisi avına 1.3 milyon TL ceza
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        Tunceli'de 2 yaban keçisini avlayan 3 avcı drone'la tespit edilip, toplamda 1 milyon 327 bin lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile korunan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan "Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin listesi"ndeki, yöre halkı tarafından da kutsal kabul edilen yaban keçilerinin avlanmaması için denetleme faaliyeti yapıldı.

        Sabah erken saatlerde araziye çıkan ekipler, hakim tepelerde kaçak avcılıkla mücadelede en önemli faaliyetlerin başında gelen izleme taktiğiyle drone ve dürbünle avcıları denetledi.

        Mazgirt ilçesi Kaleköy'de silah sesini duyan ekipler, bölgede yoğunlaşıp drone'larla sarp kayalarda tarama yaptı ve bir süre sonra da avladıkları 2 yaban keçisini taşıyan 3 avcı görüntülendi.

        Avcılara toplamda 1 milyon 327 bin 144 lira tazminat ve idari para cezası kesildi. Ekiplerin, yaban keçilerinin avlanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtildi.

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        #yerel haberler
        #Tunceli Haberleri
        #yaban keçisi
        #avcı
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