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Yabanardı ve Şeyhandede Şelaleleri tescillendi

Diyarbakır'da Yabanardı ve Şeyhandede Şelaleleri, Tabiat Parkı olarak tescillendi

Yabanardı ve Şeyhandede Şelaleleri tescillendi
AA

Diyarbakır'ın kaplıcalarıyla ünlü Çermik ilçesinde bulunan Yabanardı ve Şeyhandede Şelaleleri doğal güzelliğiyle de dikkati çekiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Yabanardı ve Şeyhandede Şelaleleri Tabiat Parkı olarak tescil edildi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın hayırlı olmasını dileyerek, Yabanardı ve Şeyhandede Şelaleleri ile arasındaki vadinin Yabanardı-Şeyhandede Tabiat Parkı olarak tescillendiğini bildirdi.

Karaloğlu, "Destekleriyle her daim yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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