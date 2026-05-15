        Haberler Gündem Eğitim "Yabancı öğrencilere düşük ücret" iddiasına yalanlama

        "Yabancı öğrencilere düşük ücret" iddiasına yalanlama

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerine "yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması" yönünde talimat verildiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 22:12 Güncelleme:
        YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar’ın vakıf üniversitelerine ‘yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması’ yönünde talimat verdiği iddiası tamamen asılsızdır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretleri, ilgili üniversitelerin mütevelli heyetleri tarafından belirlenmektedir. Yükseköğretim Kurulunun vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretlerini belirleme veya belirli öğrenci grupları için ücret tarifesi oluşturma yönünde bir yetkisi bulunmamaktadır. 19 Aralık 2025 tarihli yasal düzenleme sonrasında ise yalnızca hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücret artışlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu tarafından usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu düzenleme, ücretlerin başlangıç seviyesini belirlemeye değil ara sınıflardaki artış oranlarına ilişkindir" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        TBMM'deki stajyerlere taciz davasında ara karar

        TBMM'deki stajyerlere taciz davasında ara karar verildi. Duruşma, 5 Haziran'a ertelendi. 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Yoğun bakıma alındı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
