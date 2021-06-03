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Yabancı oyuncu kuralı krizi! Riva'da kritik toplantı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),2021-2022 sezonundan itibaren 14 olan yabancı sayısının kademeli olarak düşeceğini duyurdu. Kulüpler Birliği bu karara tepki gösterirken acil toplanma kararı aldı. 2005'ten 2014'e kadar sekiz kez değişen yabancı kuralı için 2020'de bir değişiklik kararı daha alınmış ve pandemi koşulları nedeniyle ertelenmişti. Yeni karara göre Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısı kademeli olarak düşecek... Yabancı oyuncu kuralının yakın dönem tarihini derledik

Yabancı oyuncu kuralı yeniden değişiyor!

TFF dün yaptığı açıklamayla yabancı kuralının 2021-22 sezonundan itibaren kademeli olarak düşeceğini duyururken Kulüpler Birliği Vakfı bu karara tepki gösterdi! 14 yabancılı sistemin devamını istediklerini belirten Kulüpler Birliği, aksi yönde kararlar alınması üzerine ise TFF'ye duyulan güvenin zedelendiğini dile getirirken acil toplantı kararı aldı. TFF ile Kulüpler Birliği bugün bir toplantı gerçekleştirerek yabancı kuralı ve küme düşme statüsünü masaya yatıracak.

SON 15 YILDA DEĞİŞİKLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig'de 2005-2006 sezonu ile 2014-2015 sezonları arasında yabancı oyuncu kuralında 8 kez değişikliğe giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),2015-2016 sezonundan bu yana uygulanan 28 kişilik kadroda 14 yerli ve 14 yabancı oyuncu bulundurulması yönündeki uygulamaya da gelecek sezondan itibaren son verecek. Önümüzdeki sezondan başlayarak gelecek 3 yılda takımların kadrolarında ve sahada bulunacak yabancı oyuncu sayısında kademeli düşüşe gidilecek.

2005'TEN 2014'E 8 KURAL DEĞİŞİKLİĞİ

Süper Lig'de 2005-2006 sezonunda 6 yabancı oynatılmasına izin veren TFF, 2006-2007 sezonunda da aynı kuralı uygulamaya devam etti. 2007-2008 sezonu ile yabancı oyuncu kuralında değişikliğe giden TFF, sezon başında 6+1 kuralını uygulamaya soktu.

DEVRE ARASINDA REVİZE

TFF devre arasında ise yabancı oyuncu kuralını 6+2 şeklinde değiştirdi. Aynı kural, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında da devam etti. TFF, 2010-2011 sezonuyla beraber yabancı oyuncu kuralında bir kez daha değişiklik yaptı.

'+' FORMÜLLERİ

Yeni kurala göre, 2010-2011 sezonu itibarıyla 6+2+2 kuralı uygulanmaya başladı. Buna göre, kulüpler 10 yabancı futbolcu transfer etme hakkı kazandı. Bu kurala göre 6 oyuncuya sahada yer alırken, 2 yabancı oyuncu da kulübede yer aldı. Sözleşme imzalanan diğer 2 yabancı futbolcu ise maç kadrosuna yer verilmedi.

2011-2012 sezonuyla birlikte yeniden 6+2 kuralına dönüldü. Yapılan değişikliğe göre de kulüplere istediği kadar yabancı futbolcuyla sözleşme imzalama imkanı tanındı. Yabancı oyunculardan 8'i 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilebilirken sahada 6'sının oynamasına karar verildi.

TFF, 2013-2014 sezonunda ise kuralı 6+0+4 yaptı. Kulüpler transfer ettiği 10 yabancı oyuncudan 6'sını takımda oynatma hakkına sahip oldu. Kalan 4 oyuncu ise esame listesine giremedi.

2014-2015 sezonunda ise yabancı oyuncu kuralı 5+3 olarak yeniden şekillendi. Kulüpler, kadrosuna kattığı 8 yabancı oyuncunun 5'ini maç kadrosunda bulundurabilirken, 3'ü ise yedek kulübesinde yer alabildi.

SON ALTI SEZONDA 14 YABANCI

TFF, 2015-2016 sezonunda ise takımların 28 kişilik kadrolarının 14'ünün yerli, 14'ünün yabancı olabileceği uygulamayı yürürlüğe soktu. Takımların 14 yabancı isimden istemeleri halinde 11'nin sahada yer alabileceğini açıkladı.

Bu kural 2019-2020 sezonu sonuna kadar uygulamada kaldı.

ÖNCE AÇIKLANDI SONRA ERTELENDİ

TFF, 2020-21, 2021-22 ve 2022-23 sezonu için yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidileceğini Haziran 2020'de duyurmuştu. Kulüplerin itirazı sonrası bu kararı erteleyen Federasyon dün yaptığı açıklamayla ertelemenin pandemi koşulları nedeniyle gerçekleştiğini ve ertelenen kararın 2021-22 sezonundan itibaren ilan edildiği şekliyle uygulanacağını duyurdu.

YERLİ TEŞVİK SİSTEMİ VURGUSU

TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'de Milli Takımlara futbolcu veren, yerli futbolcu ve 21 yaş altı futbolcu oynatan kulüplere daha sonra ilan edilecek olan kriterlere göre teşvik verileceği belirtildi.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN TEPKİ!

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı oyuncu sayısı ve küme düşme statüsüyle ilgili aldığı kararlara tepki gösterdi. Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfının görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız. Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonuna duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir. Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar; kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir."

ÖZDEMİR: KULÜPLER 14 YABANCILI KURALIN DEVAMINI İSTİYOR

TFF Başkanı Nihat Özdemir geçen günlerde yaptığı açıklamada Süper Lig ekiplerinin 14 yabancılı kuralın devamını istediğini dile getirmişti. 2019-20 sezonunu hatırlatan Özdemir "2019-2020 sezonunda takımların maç başına ortalama yabancı sayısı 7,22, bu sezon ise 7,12 oldu. Beşiktaş 8,48, Galatasaray 6,95, Fenerbahçe 5,5, Trabzonspor 7,15 ile oynamış. Süper Lig'de ilk 11'de en fazla yabancı ortalaması 9,23 ile Hatayspor'da. En az yabancıyla oynayan takım ise 4,98 ile Göztepe. Bu sezon için görüşme halindeyiz. Kulüpler Birliği Vakfı, mevcut 14 yabancılı kuralın devam etmesini istiyor." şeklinde konuşmuştu.

AÇIKLANAN KURAL NEYDİ?

TFF'nin Haziran 2020'de yaptığı açıklama şöyleydi:

"Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı getirildi.

Kadroda bulunan 14 yabancı futbolcudan sadece 8'i müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak.

2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig kulüpleri, en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak.

Kadroda bulunan 12 futbolcudan sadece 7'si müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu tutulacak.

Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu kadroya katabilecek. Kulüplerin 10 futbolcuyla sözleşme yapılması halinde bu oyunculardan en az 1 tanesi 1 Ocak 2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek.

Sadece 6 yabancı uyruklu futbolcu müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirildi."

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