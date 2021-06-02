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HaberlerFutbolSüper LigTFF yeni yabancı kuralını duyurdu!
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TFF'den yabancı ve takım sayısı kararları!

TFF, daha önce açıklanan ve bir yıl ertelenen yabancı kuralının ilan edildiği şekilde uygulanacağını açıkladı. Buna göre 2021-22 sezonu 8+6, 2022-23 sezonu 7+5, 2023-24 sezonu 6+4 yabancıyla oynanacak. TFF, Süper Lig'de takım sayısının kademeli olarak 18'e düşürüleceğini açıkladı. Yapılan açıklamada Süper Lig 2021 - 2022 Sezonunda 20 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19 takım, 2023 - 2024 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır" ifadeleri kullanıldı

TFF yeni yabancı kuralını duyurdu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda alınan karara göre, Süper Lig kulüplerinin 2021-2022 sezonunda kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceği, sahaya ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu sürebileceği kaydedildi.

Açıklamada, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcunun kadroda bulunabileceği, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 futbolcunun aynı anda sahaya sürülebileceği aktarıldı.

TFF 1. Lig kulüplerinin ise 2021-2022 sezonunda en fazla 8, 2022-2023 ve 2023-2024'te ise en fazla 5 yabancı futbolcuyu kadrosunda bulundurabileceği, yeni sezonda en fazla 5, diğer sezonlarda ise en fazla 4 oyuncunun aynı anda sahada yer alabileceği belirtildi.

TRANSFER DÖNEMLERİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),2021-2022 sezonu transfer ve tescil dönemlerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı aktarıldı.

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