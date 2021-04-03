Yabancı ülke taşıtları için ödenecek geçiş ücretlerinde düzenleme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Yabancı ülke taşıtları için ödenecek geçiş ücretlerinde düzenleme

Türkiye'ye tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla getirilen yabancı ülke taşıtları için tamir bedeli 2 bin avro veya Türk lirası karşılığından fazla olanlar geçiş ücreti ödemeyecek.

Yabancı ülke taşıtları için ödenecek geçiş ücretlerinde düzenleme
AA

Türkiye'ye tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla getirilen yabancı ülke taşıtları için tamir bedeli 2 bin avro veya Türk lirası karşılığından fazla olanlar geçiş ücreti ödemeyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla getirilen, Türkiye'de işlem ve işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapacak yabancı ülke taşıtları için tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2 bin avro ya da Türk lirası karşılığından fazla olan ve bu durumu belgeleyenlerden geçiş ücreti alınmayacak.

Bu taşıtların tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2 bin avro veya Türk lirası karşılığından az olanlar için 600 avro ya da Türk lirası karşılığı geçiş ücreti alınacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şişecam 400 milyon TL yatırımla fırın yeniledi! - Ekonomi haberleri
İŞ-YAŞAMŞişecam'dan 400 milyon TL yatırım
Son dakika... Bakan Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı
İŞ-YAŞAMBakan Lütfi Elvan'dan kritik sunum
Türkiye ile Azerbaycan arasında e-Ticaret Mutabakat Zaptı imzalandı
İŞ-YAŞAMAzerbaycan ile e-Ticaret imzası
Son Dakika Ekonomiye ilişkin yeni kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu! - Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAMEkonomide yeni düzenlemeler mecliste
Türkiye'nin ilk yataklı lüks treni yola çıkıyor: Kapadokya Ekspresi... - Haberler
İŞ-YAŞAMTürkiye'nin ilk yataklı lüks treni
Anadolu Vakfı Mentorluk Programı’nda 9. dönem
İŞ-YAŞAMAnadolu Vakfı Mentorluk Programı’nda 9. dönem
IAB'de yeni dönem
İŞ-YAŞAMIAB'de yeni dönem
TGSD'de iki başkan dönemi
İŞ-YAŞAMTGSD'de iki başkan dönemi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 70 milyar lira verdi
İŞ-YAŞAMTCMB'den piyasaya 70 milyar TL
Almanya Beyrut Limanı'nın yeniden inşası için teklifte bulunacak
İŞ-YAŞAMAlmanya'dan Beyrut Limanı için teklif