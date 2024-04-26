Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Nisan haftasında 143,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Nisan haftasında net 143,4 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 115,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 15,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece yabancı yatırımcı 4 haftanın ardından Borsa İstanbul'da satış tarafına geçti. Söz konusu 4 haftada 1,2 milyar dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.