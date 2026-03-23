        Haberler Ekonomi Borsa Yabancıdan 321.8 milyon dolarlık satış - Borsa Haberleri

        Yabancıdan 321.8 milyon dolarlık satış

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 321,8 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 877,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 38,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 17:01
        Yabancıdan 321.8 milyon dolarlık satış

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Mart haftasında 321,8 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 877,8 milyon dolarlık DİBS (Kesin Alım) ve 38,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları sattı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Mart haftasında 39 milyar 603,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 13 Mart haftasında 39 milyar 913,9 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 20 milyar 270,5 milyon dolardan 17 milyar 74,4 milyon dolara gerilerken, ÖST stoku da 1 milyar 956,2 milyon dolardan 1 milyar 912,5 milyon dolara indi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kız arkadaşını tabancayla başından vurup öldürdü

        Olay, 20 Mart'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Cafer B. ile kız arkadaşı Aleyna Yaray arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cafer B., tabanca ile Yaray'ın başına ateş etti. (DHA)

        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı