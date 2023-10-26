Yabancılar Borsa İstanbul'da 1 ayda 455 milyon dolarlık satış yaptı - Borsa Haberleri

Yabancılar Borsa İstanbul'da 1 ayda 455 milyon dolarlık satış yaptı - Borsa Haberleri

Yabancı 1 ayda 455 milyon dolarlık satış yaptı Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 106.8 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Böylece yabancı yatırımcı son 1 ayda 455 milyon dolarlık net hisse senedi satışı gerçekleştirmiş oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Ekim haftasında net 106,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 700 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) satarken, 8,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Son verilerle beraber yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da 4 hafta üst üste satış tarafında yer alırken, söz konusu 1 ayda 455 milyon dolarlık net hisse senedi satışı gerçekleştirmiş oldu.

Yabancı yatırımcının son 3 aydaki hisse senedi stokundaki net değişimler (milyon dolar):

Hafta Değişim 20.10.2023 -106.80 13.10.2023 -12.64 6.10.2023 -237.75 29.09.2023 -98.28 22.09.2023 74.39 15.09.2023 -200.76 8.09.2023 -0.74 1.09.2023 253.86 25.08.2023 -341.07 18.08.2023 -75.62 11.08.2023 -101.03 4.08.2023 139.74 28.07.2023 178.90 21.07.2023 128.37

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Ekim itibarıyla 31 milyar 453,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Ekim'de 29 milyar 70,8 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 106,2 milyon dolardan 1 milyar 89,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 62,8 milyon dolardan 61,6 milyon dolara indi.