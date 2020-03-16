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Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan ve şubat ayında da bunu devam ettiren yabancılara konut satışı, ilk iki ayda 7 bin 912 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-şubat döneminde 6 bin 489 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 21,9'luk artışa işaret etti.

Şubat ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artış göstererek 3 bin 321'den 4 bin 5'e yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü.

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği iller arasında ilk sırayı koruyor. Geçen şubat ayında İstanbul'dan bin 440 konut satın alan yabancılar, yeni yılın şubat ayında bin 987 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, şubatta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 40 artış kaydetti.

Antalya, satılan 805 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 265 konutla Ankara, 131 konutla Yalova ve 115 konutla Bursa takip etti.

EN ÇOK KONUTU İRANLILAR ALDI

Yılın ocak-şubat dönemi incelendiğinde İstanbul'da 3 bin 862, Antalya'da 1.567, Ankara'da 500, Bursa'da 278 ve Yalova'da 259 konut yabancılara satıldı.

Türkiye'den şubatta en fazla konutu 721 adet ile İranlılar aldı. İranlıları 691 konutla Iraklılar, 282 konutla Ruslar, 256 konutla Afganlar ve 141 konutla Ürdünlüler izledi.

Yılın ilk iki ayında ise liderliği 1.430 konutla Iraklılar sürdürdü. Söz konusu dönemde İranlılar 1.399, Ruslar 536, Afganlar 460 ve Yemenliler 273 konutun sahibi oldu.

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, ülke genelinde konut satışlarının 2020 Şubat ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,4 oranında artarak 118 bin 753 olduğunu söyledi

EN FAZLA VE EN AZ SATIŞ YAPILAN İLLER

İstanbul'un 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip olduğunu belirten Abdi Öncel, "Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 326 konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile Ankara izledi. Üçüncü sırada 7 bin 669 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir geldi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu" dedi.

ANTALYA'DA YÜZDE 59'LUK ARTIŞ

Antalya'da 2019 Şubat ayında 3 bin 958 konut satılırken 2020 Şubat ayında yüzde 59,8 oranında artışla 6 bin 325 konut satıldığını belirten Öncel, Antalya'nın, konut satışında 2020 Şubat ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında dördüncü olduğunu kaydetti.

YABANCILARA SATIŞTA REKOR

Türkiye genelinde yabancılara konut satışlarının bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 20,6 artarak 4 bin 5'e yükseldiğini açıklayan Öncel, "Yabancılara konut satışlarında, Şubat 2020'de ilk sırayı bin 987 ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 805 konut satışı ile Antalya, 265 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Yalova ve 115 konut satışı ile Bursa izledi" dedi.

İKİ AYDAKİ SATIŞ 7 BİN 912

TÜİK verilerine göre, 2020'nin ocak-şubat aylarındaki yabancılara toplam konut satışı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 21.9 oranında artarak, 7 bin 912'ye yükseldi. Bu yıl ilk 2 ayda yabancılara en çok konut satış yapılan il 3 bin 862 ile İstanbul oldu. İkinci sırada bin 567 ile Antalya yer aldı. Yabancıya ilk 2 ayda en çok konut satış yapılan diğer iller Ankara 500, Yalova 259, Bursa 278, Samsun 177, Sakarya 175, İzmir 135, Mersin 163, Muğla 117 diye sıralandı.