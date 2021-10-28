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TÜGEM ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan “İkinci El Konut Piyasası” raporuna göre, 2021 yılı 3. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık yüzde 30 artış görüldü ve Türkiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 483 TL, ortalama amortisman süresi 20 yıl, ortalama pazarlama süresi 65 gün oldu. 3. çeyrek sonu itibarı ile yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise Aydın, Muğla ve Balıkesir oldu.

KONUT SATIŞ ADEDİ YÜZDE 26 AZALDI

2021 yılının 3. çeyreğinde 396 bin 328 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satış adedi bir önceki çeyreğe göre yüzde 37 artarken; geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 düşüş göstermiş oldu.

İSTANBUL KONUT FİYATLARINDA YILLIK DEĞER ARTIŞI YÜZDE 27

Üçüncü çeyrekte, 71 bin 399 adet konuttun satışının gerçekleştiği İstanbul’da konut fiyatları 1 yılda yüzde 27 artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 146 TL oldu. Ankara’da ise 38 bin 465 adet ile 3. çeyrekteki konut satışlarının yüzde 10’u gerçekleşti ve konut fiyatları son 1 yılda yüzde 24 oranında artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 630 TL oldu. Konut satışlarının yüzde 6’sının gerçekleştiği İzmir’de 22 bin 319 adet satış oldu ve konut fiyatları son 1 yılda yüzde 32 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 4 bin 637 TL oldu.

EN FAZLA STOK İSTANBUL'DA

En fazla konut satışı gerçekleşen 50 il içerisinde en fazla stok adedinin İstanbul’da olduğu görülüyor. 3. çeyrek sonu itibarı ile İstanbul’da 257.507 adet konut stoku bulunuyor. Stok adedi, Ankara’da 135.853 adet, İzmir’de ise 76.400 adet. En fazla konut satışı gerçekleşen 50 il içerisinde en fazla değer artışı olan iller sırasıyla Aydın, Muğla ve Balıkesir oldu. Aydın’da konut fiyatlarında yıllık değer atışı yüzde 59, ortalama metrekare satış fiyatı 5.156 TL. Muğla’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 55 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 9.277 TL. Balıkesir’de ise konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 45 ve ortalama konut metrekare satış fiyatı 4.067 TL. Türkiye genelinde konut metrekare satış fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise sırasıyla Muğla, İstanbul ve Aydın oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞI TOPLAM SATIŞLARIN YÜZDE 70'İNİ OLUŞTURDU

3. çeyrekte 277.050 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile ikinci el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 37 artarken, geçen sene aynı döneme göre ise %26 azalış göstermiş oldu. İkinci el konut satışı toplam konut satışlarının %70’ini oluşturdu. 3. çeyrekte kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 20’sini oluşturarak 77.687 adet olarak gerçekleşti. Kredili konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 36 artarken; geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 68 düşüş göstermiş oldu.

YABANCIYA KONUT SATIŞI YÜZDE 43 ARTTI

3.çeyrekte yabancı uyruklu kişilere toplam 16.991 adet konut satışı gerçekleşti. Bu adet ile yabancıya konut satışı bir önceki çeyreğe göre yüzde 60; geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 43 artış göstermiş oldu.

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, "Son dönemde özellikle kira bedellerinde yaşanan artışlar gayrimenkuldeki amortisman süresini düşürdü. Bu nedenle bazı bölgelerde amortisman süresi 16-18 yıla kadar düştü. Gayrimenkulde özellikle 2. elde fiyatların yükselmeye devam edeceğini söyleyebiliriz" dedi.

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt ise, “Pandeminin ilk günlerinde ve sonrasında kapanma dönemlerinde zor günler geçiren gayrimenkul sektörünün yeniden yükselişte olduğunu görüyoruz. 2021 yılının 3. çeyreğinde konut satış adedi ve ikinci el konut satış adedi, geçen çeyreğe göre yüzde 37 arttı. Bu yıldaki konut satış adedinin geçen sene seviyelerinde kapanacağını düşünüyoruz” dedi.