Yabani bu akşam yok mu, neden yok? Yabani 17. yeni bölüm ne zaman?
FOX TV'de her hafta salı akşamı ekranlara gelen Yabani'nin bu akşam olup olmayacağı merak konusu oldu. Yılbaşı haftası olması sebebiyle bazı dizilerin yayınlanmaması nedeniyle izleyiciler "Yabani bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2 Ocak 2023 FOX TV yayın akışı ile Yabani 17. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin ayrıntılar...
Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Yabani dizisi her hafta salı akşamı ekranlara geliyor. Başrollerini Halit Özgür Sarı ile Simay Barlas'ın paylaştığı Yabani bu akşam TV yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Peki, Yabani 17. yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar...
YABANİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
FOX TV'de bu akşam Yabani dizisi tekrar bölümü izleyicinin karşısına çıkacak.
Yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle pek çok dizi yılbaşı tatili veriyor. Yabani dizisinin de bu sebepten dolayı yayınlanmadığı tahmin ediliyor.
YABANİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi 3. bölümüyle 8 Ocak 2024 Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak.
2 OCAK 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.15 Kızıl Goncalar
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Yabani (Tekrar)
23.00 Şahane Hayatım
01.45 Kızıl Goncalar
04.15 Kefaret
06.00 Kader Bağları
YABANİ 16. BÖLÜM ÖZETİ
Yaman kardeşi Umut’un cenazesinden sonra ailesi bildiği Soysalanlar ile eve döndüğünde Alaz herkesi şaşırtacak bir gerçekle onları karşılar. Bu gerçek Yaman Ali’nin babasının doktor Güven Aydın olduğudur. Tek sarsılan Yaman Ali olmayacaktır aynı zamanda Soysalanların yapı taşları teker teker yerinden oynar şekilde sarsılır. Bu yapı taşları sallanırken mağdur baba ve eşi oynayan Serhan’ı Metin’in artık Şebnem ve kızı Rüya’nın yanından ayrılmayacak olduğu gerçeği sıkıştırır.
Rüya ise yıllar sonra evine dönen babası Metin ve annesi Şebnem’in ne yaptığını anlamaya çalışsa da Metin kızının gönlünü kazanmaya kararlıdır. Şebnem, Metin’i her ne kadar yıldırmaya çalışsa da kızını geri kazanma motivasyonu Metin’i yıldırmayacaktır.
Yaman’ın babası Güven Aydın, gerçeği ağızdan ağıza tüm herkese geçerken bu gerçek Neslihan’ı yıllarca bu sırı saklamış yalancı bir anne konumuna sokar. Özellikle de Alaz ve Çağla bu duruma oldukça öfkelenir. Zaten yas duygusu vücudunun her zerresini acıtırken bir de bu gerçekle sarsılan Yaman Ali ortadan kaybolur. Yaman Ali’yi bulan yine pusulası Rüya olacaktır. Bütün bu olanlardan sonra kendini hiçbir yere ait hissedemeyen Yaman Ali kardeşleri Asi ve Cesur’un yanına döner.
Yılbaşı gelip çatar; Ece Umut’un kalbiyle iyileşmenin burukluğunu yaşarken evine döner ve Soysalanlar biraz da olsa normalleşirken, Yaman da kardeşleri Cesur ve Asi ve eski mahallesinde yaşamaya devam eder. Bütün olanlardan şişen ve bunları sindiremeyen bir Alaz görürüz. Peki Alaz bu haliyle ne derece ileriye gidebilecek? Bu gerçekleri sindirememişlik duygusunun cezasını kim çekecektir?