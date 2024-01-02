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YABANİ 16. BÖLÜM ÖZETİ

Yaman kardeşi Umut’un cenazesinden sonra ailesi bildiği Soysalanlar ile eve döndüğünde Alaz herkesi şaşırtacak bir gerçekle onları karşılar. Bu gerçek Yaman Ali’nin babasının doktor Güven Aydın olduğudur. Tek sarsılan Yaman Ali olmayacaktır aynı zamanda Soysalanların yapı taşları teker teker yerinden oynar şekilde sarsılır. Bu yapı taşları sallanırken mağdur baba ve eşi oynayan Serhan’ı Metin’in artık Şebnem ve kızı Rüya’nın yanından ayrılmayacak olduğu gerçeği sıkıştırır.

Rüya ise yıllar sonra evine dönen babası Metin ve annesi Şebnem’in ne yaptığını anlamaya çalışsa da Metin kızının gönlünü kazanmaya kararlıdır. Şebnem, Metin’i her ne kadar yıldırmaya çalışsa da kızını geri kazanma motivasyonu Metin’i yıldırmayacaktır.