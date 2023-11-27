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        Haberler Yaşam Yağ yangınları nasıl söndürülür? Alev alan yağa kesinlikle su dökmeyin

        Yağ yangınları nasıl söndürülür? Alev alan yağa kesinlikle su dökmeyin

        Kızgın bir yağ, gözetimsiz bırakıldığında bir anda alev alabilir ve ciddi bir yangına dönüşebilir. Bunu engellemenin farklı yolları vardır ancak kızgın yağa su dökmek, kesinlikle bunlardan biri değildir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 15:00 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:00
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        1

        Mutfakta en sıklıkla başa gelen kazalardan bir tanesi de yağın bir anda alev almasıdır. Ocakta gözetimsiz bırakılan tavanın içindeki yağ son derece yanıcı olabilir ve kaldırabileceği sıcaklığın üzerine çıktığında alev alır. Yağın kaynaması ve dumanlar çıkması gibi işaretler gelen yangının habercisidir.

        Peki, böyle bir durumda ne yapmalıyız? İşte, detaylar...

        2

        OCAĞI KAPATIN

        Yemek pişirirken tenceredeki yağ alev alırsa ilk adım ısı kaynağını ortadan kaldırmaktır. Derhal kızgın yağı alevden uzaklaştırın ve güvenli bir bölgeye çekin.

        3

        KAPAKLA KAPATIN

        Yangının oksijenini kesmenin en kolay yolu, metal bir tava kapağı veya fırın tepsisiyle üzerini kapatmaktır. Kapağı kapatırken, metal maşa kullanmak kollarınızı ve ellerinizi zarar görmekten uzak tutabilir. Kumaş fırın eldiveni kullanmayın çünkü malzeme alev alabilir ve yaralanabilirsiniz.

        Cam veya seramik tencere kapakları kullanmaktan kaçının. Açık alevlerin aşırı ısısı bu malzemelerin parçalanmasına neden olabilir.

        4

        YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KULLANIN

        Son çare olarak K sınıfı bir yangın söndürücü de kullanabilirsiniz. Her tip yangın söndürücü farklı yangın türleri için tasarlanmıştır. Her tank, hangi tür yangınlarda kullanılması gerektiğini belirten bir harfle işaretlenmiştir.

        Yağ yangını için en iyi yangın söndürücü K sınıfıdır. Özellikle yemek pişirme ateşleri için tasarlanmış olup, ateşin yüzeyinde sabunlu bir köpük oluşturarak hava akışını keser.

        5

        KIZGIN YAĞA ASLA SU DÖKMEYİN

        Mutfağınızda yükselen alevler karşısında ilk tepkiniz yangını söndürmek için su kullanmak olabilir ama bu kesinlikle tercih edilmemesi gereken bir yöntemdir. Su sadece ateşin daha fazla kızmasına neden olur.

        Peki, neden su kullanılmaz? Su ve yağ molekülleri birbirine karışmaz ve birbirini iter. Su hızla ısınır ve buharlaşır. Su, yağın altında olduğundan buharlaşan su, yanan yağı havaya kaldırabilir ve patlayarak bir yağ topu haline getirir.

        Kaynak: Very Well Health

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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