Yağ yangınları nasıl söndürülür? Alev alan yağa kesinlikle su dökmeyin

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Mutfakta en sıklıkla başa gelen kazalardan bir tanesi de yağın bir anda alev almasıdır. Ocakta gözetimsiz bırakılan tavanın içindeki yağ son derece yanıcı olabilir ve kaldırabileceği sıcaklığın üzerine çıktığında alev alır. Yağın kaynaması ve dumanlar çıkması gibi işaretler gelen yangının habercisidir.

Peki, böyle bir durumda ne yapmalıyız? İşte, detaylar...