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        Haberler Gündem Çevre Yağışlar Sapanca Gölü'ne yaramadı! | Son dakika haberleri

        Son yağışlar Sapanca Gölü'ne yaramadı! Başkan Alemdar vatandaşlara çağrıda bulundu

        Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, son yağışlara rağmen yükselmedi. Sapanca Gölü'nde kuraklığın etkili olduğu alanlar da havadan görüntülendi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün de kuraklıktan etkilendiğini belirterek, "Tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Elimizdeki en büyük zenginliğe sahip çıkamazsak vakti gelip ne kadar değerli olduğunu anladığımızda her şey için çok geç olacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:01 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:01
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        Yağışlar Sapanca Gölü'ne yaramadı!
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        Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, son yağışlara rağmen yükselmedi.

        Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle özellikle sonbahar ve kışın yeteri kadar yağış düşmemesi, küresel iklim değişikliği, bilinçsiz kullanım ve diğer faktörlerin etkisi, Kocaeli ve Sakarya'da yaklaşık 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'ndeki su seviyesini etkiledi.

        Kentte son bir haftada aralıklarla etkili olan yağışa rağmen gölün su kotu, son 5 yılın en düşük seviyesi olan 29,97 metre ölçüldü. Suyun yaklaşık 20 metre çekildiği gölde kayıklar karaya oturdu, iskelelerin bir kısmı susuz kaldı.

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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (SASKİ) edinilen bilgiye göre, maksimum doluluğu 32.20 metre olan Sapanca Gölü'nün su seviyesi, 17 Aralık itibarıyla 2023'te 32.02, 2022'de 31.15, 2021'de 31.62, 2020'de 30.43 ve 2019'da 31.34 metre kaydedildi.

        En son 2014 yılında kuraklığın etkisiyle 29.64 metreye kadar inen göldeki su seviyesi, yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine geldi. Sapanca Gölü'nde kuraklığın etkili olduğu alanlar, havadan görüntülendi.

        "TÜM VATANDAŞLARIMIZINDAN DUYARLILIK BEKLİYORUZ"

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AA muhabirine, küresel sorun haline gelen kuraklığın, su kaynakları için her geçen gün daha büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

        Kentin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün de kuraklıktan etkilendiğini belirten Alemdar, "Eminiz ki vatandaşlarımızın hassasiyeti ve hayata geçirdiğimiz çalışmalarımız neticesinde göl üzerindeki su stresini en hafif şekilde atlatacağız. Bunun için tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Elimizdeki en büyük zenginliğe sahip çıkamazsak vakti gelip ne kadar değerli olduğunu anladığımızda her şey için çok geç olacak. Keşke dememek için her birimizin, bu doğal cennet için duyarlı davranması gerekiyor" diye konuştu.

        "GELECEK NESİLLERE TAŞIMAK İÇİN TEDBİRLER ALDIK"

        Alemdar, Sapanca Gölü'nü gelecek nesillere taşımak için tedbirler aldıklarını dile getirerek, "Bu emanet hepimizin. Tasarrufu hep birlikte yapmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Kış aylarında beklenen yağışların kaynaklarımıza eksiksiz şekilde taşınması için çalışmalarımızı tamamladık. Seviyedeki düşüşün Sapanca Gölü'nün ekolojik dengesini bozmaması için yer altı su kaynaklarımızı en verimli şekilde yönetiyoruz. Kayıp kaçak oranını geldiğimiz günden bu yana ciddi oranda azalttık. Göl havzasında yapılan en ufak hareketin dahi takibini istisnasız yapıyoruz çünkü bu emanet bizim için çok değerli. Sakarya'nın su geleceğini korumak için verdiğimiz mücadelede hemşehrilerimiz de tasarruf yaparak bizlere destek olabilir." ifadelerini kullandı.

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