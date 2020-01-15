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Yağmurun toprağı aşındırmasıyla ortaya çıktı

Balıkesir'de şiddetli yağmurun toprağı aşındırmasıyla antik steller gün yüzüne çıktı

antik stel
AA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağmurların toprağı aşındırması sonucu ortaya çıkan antik mezar stelleri, müzeye taşınarak koruma altına alındı.

AA'nın haberine Balıkesir Valiliği'nin yazılı açıklamasında, bir vatandaşın ihbarı üzerine kırsal Yeniyenice Mahallesi Çörtlen mevkisindeki bir arazide, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin güvenlik tedbirleri aldığını bildirdi.

Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgede inceleme yapan Bandırma Müze Müdürlüğü yetkilileri, stelleri müzeye götürdü.

Uzmanlar tarafından stellerin çıkarıldığı alanda ve diğer kalıntılar üzerinde incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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