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HaberlerGündem3. SayfaSaçları camdan çıktı! Son dakika: Minik Elif'i ezmilerdi! Yakalandılar
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Yarışırken Elif'i ezmişti! Saçları camda çıktı!

Şanlıurfa'da, üniversiteye hazırlanan Elif Bereket'e (18) çarpıp ölümüne neden otomobilin sürücüsü Ali Badıllı, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Üzeri battaniye ile örtülmüş, boş arazide bulunan zanlıya ait lüks otomobilin camında ise Elif Bereket'in kopan saç tellerinin olduğu belirtildi

Saçları camdan çıktı! Son dakika: Minik Elif'i ezmilerdi! Yakalandılar
Yarışırken Elif'i ezmişti! Saçları camda çıktı!
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DHA

Şanlıurfa'da, önceki akşam Karaköprü Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir kaza meydana geldi. Üniversite sınavlarına hazırlanan 18 yaşındaki Elif Bereket ile kardeşi Yaşar Bereket, dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.

YARALANAN ELİF HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre bu sırada, hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise, kıl payı kurtuldu. Yaralanan Elif Bereket, hastanede yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI TEK TEK İNCELENDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntülerden otomobilin plakasını tespit eden ekipler, geçiş güzergahı üzerinde de çalışma yaptı.

ELİF'İN SAÇLARI OTOMOBİLDE BULUNDU

34 JV 0990 plakalı otomobil, boş bir arazide üzeri battaniyeyle örtülü vaziyette bulundu.

Kaza sırasında otomobilin parçalanan camında ise Elif Bereket´in kopan saç tellerinin olduğu belirtildi.

ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Otomobile el koyan polis, sürücü Ali Badıllı´yı yakalayarak gözaltına aldı.

Ali Badıllı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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