Yaklaşık 1 ton metal atıkla dev geyik heykeli yaptı

Çakmak, kaçak avlanmanın önüne geçmek için devletin de önlemleri artırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Artık hayvanları doğada bulabiliyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Daha fazla çoğalmalarını, doğada korunmalarını istiyoruz. Tabii bunun daha fazla çoğalmasını daha fazla doğada korumasını istiyoruz.