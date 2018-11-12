İspanya'daki Granada Üniversitesi, yalan söylerken vücudun yaşadığı değişiklikleri araştırdı. Buna göre kişi, yalan söylerken bedende neler olduğunu incelediler. Uzmanların açıklamasına göre; Pinokyo masalında yalan söyleyip, burnu büyüyen Pinokyo'nun aksine burun küçülüyor. Araştırmaya göre; yalan söyleyen kişinin burnunun ısısı düşüyor ve burundaki kan çekiliyor. Bu da burnun küçülmesine neden oluyor.

Araştırmacıların yaptığı açıklamaya göre burun ısısı 0.6 ºC ile 1.2 ºC arasında düşüyor. Buna da Pinokyo etkisi adı veriliyor.

Bir kişinin yalan ya da doğru söylediğini belirlemek için bugüne kadar en doğru laboratuvar modelini tasarladıklarını kaydeden baş araştırmacı Emilio Gómez Milán, "'Pinokyo Etkisi'ni ölçmek için anahtar olan iki yüz bölgesi var: Burun ve burun ucu ile alın. İnsanlar yalan söylediklerinde, burun ucunun sıcaklığı 0.6 ºC ile 1.2 ºC arasında azalırken, alın ısısı 0.6 ºC ile 1.5 ºC arasında artar. Her iki bölge arasındaki sıcaklık farkının artması, kişinin daha çok yalan söylediğine işaret eder" dedi.

YALAN SÖYLEMEK HASTA EDİYOR

ABD’de daha önce yapılan bir çalışma ise, yalan söylemenin sağlığa zarar verdiğini ortaya koymuştu. Indiana’daki Notre Dame Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Anita Kelly’nin 10 hafta süren çalışması, pek çok insanın günde bir veya iki kez yalan söylediği sonucuna ulaşmıştı. Ancak, yalan söylemenin, baş ağrısı, farenjit, üzüntü duyma ve stresi de beraberinde getirdiğini açıklamıştı.

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