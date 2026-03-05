Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi ve Yapılışı: Yalancı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi ve Yapılışı: Yalancı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Osmanlı mutfağından günümüze uzanan sütlü tatlı geleneğinin en sevilen temsilcilerinden biri olan tavuk göğsü tatlısının pratik versiyonu "yalancı tavuk göğsü", adını içinde tavuk eti bulunmamasından alır. Gerçek tavuk göğsü tarifine kıyasla çok daha kolay hazırlanır ve kısa sürede mükemmel kıvam alır. Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi ve Yapılışı: Yalancı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? İşte adım adım, tüm püf noktalarıyla en detaylı anlatımı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 09:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi ve Yapılışı

        Yalancı Tavuk Göğsü Nedir?

        Tavuk göğsü tatlısının modern ve pratik bir uyarlaması olan yalancı tavuk göğsü, klasik tarifteki didiklenmiş tavuk eti yerine yalnızca süt, un ve nişasta gibi temel malzemelerle hazırlanır. Kıvamı yoğun, dokusu pürüzsüz ve lezzeti hafif sütlüdür. Özellikle hafif tatlı sevenler için ideal bir alternatiftir.

        Yalancı Tavuk Göğsü İçin Gerekli Malzemeler

        1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı un 1 yemek kaşığı nişasta 1 yemek kaşığı tereyağı 1 paket vanilin

        Üzeri için: Tarçın (isteğe bağlı)

        Yalancı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır?

        Karışımın Hazırlanması

        Derin bir tencereye süt, toz şeker, un ve nişasta alınır. Çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edilene kadar karıştırılır. Bu aşamada topak kalmaması oldukça önemlidir.

        Pişirme Aşaması

        Tencere orta ateşe alınır. Sürekli karıştırarak pişirilir. Karışım koyulaşmaya başladıkça karıştırma işlemi hızlandırılmalıdır. Muhallebi kıvamına gelip göz göz olana kadar pişirilir.

        Kıvam aldıktan sonra tereyağı ve vanilin eklenir. Tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırılır.

        Pürüzsüz Doku İçin Çırpma

        Ocaktan alınan karışım mikserle yaklaşık 3-4 dakika çırpılır. Bu işlem tatlının daha elastik ve ipeksi bir kıvam almasını sağlar.

        Tepsiye Dökme ve Soğutma

        Hafif ıslatılmış ya da tereyağı ile yağlanmış borcama karışım dökülür. Spatula yardımıyla üzeri düzeltilir.

        Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırılır. En az 3-4 saat dinlendirilmelidir. Daha iyi sonuç için 1 gece bekletmek önerilir.

        Yalancı Tavuk Göğsü Nasıl Servis Edilir?

        Soğuyan tatlı dilimlenir. Üzerine tarçın serpilerek servis edilir. Dileyenler Hindistan cevizi, fındık ya da çikolata sosu ile de süsleyebilir.

        Yalancı Tavuk Göğsünün Püf Noktaları

        Un ve nişasta mutlaka iyi çırpılmalıdır.

        Sürekli karıştırarak pişirilmelidir.

        Ocaktan aldıktan sonra mikserle çırpmak kıvamı iyileştirir.

        Dinlendirme süresi kısa tutulmamalıdır.

        Daha Koyu Kıvam İçin Ne Yapılmalı?

        Daha yoğun bir kıvam isteyenler nişasta miktarını biraz artırabilir. Ancak fazla nişasta lastiksi bir doku oluşturabilir; ölçü dengesi önemlidir

        Yalancı Tavuk Göğsü Kaç Kaloridir?

        Bir porsiyon yalancı tavuk göğsü ortalama 200-300 kalori arasındadır. Hafif bir sütlü tatlı olduğu için diğer şerbetli tatlılara göre daha düşük kalorilidir.

        Saklama Koşulları

        Buzdolabında kapalı kapta 3 güne kadar tazeliğini korur. Servis öncesi mutlaka soğuk olmalıdır.

        Gerçek Tavuk Göğsünden Farkı Nedir?

        Gerçek tarifte haşlanmış ve didiklenmiş tavuk göğsü eti kullanılır. Yalancı versiyonda ise yalnızca sütlü muhallebi bazlı bir karışım hazırlanır. Bu nedenle yapımı çok daha pratiktir ve herkesin kolayca uygulayabileceği bir tariftir.

        Yalancı tavuk göğsü, az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen, hafif ve lezzetli bir sütlü tatlıdır. Pürüzsüz kıvamı ve yumuşak dokusuyla hem çocukların hem de yetişkinlerin beğenisini kazanır. Doğru teknikle hazırlandığında tam kıvamında, dilimlenebilir ve şık sunumlu bir tatlı elde etmek mümkündür. Özellikle ağır tatlılar yerine daha hafif bir alternatif arayanlar için ideal bir seçimdir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda sis etkili oluyor

         İstanbulda sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oluyor. (AA) 

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!