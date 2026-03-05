Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi ve Yapılışı: Yalancı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Yalancı Tavuk Göğsü Nedir?

Tavuk göğsü tatlısının modern ve pratik bir uyarlaması olan yalancı tavuk göğsü, klasik tarifteki didiklenmiş tavuk eti yerine yalnızca süt, un ve nişasta gibi temel malzemelerle hazırlanır. Kıvamı yoğun, dokusu pürüzsüz ve lezzeti hafif sütlüdür. Özellikle hafif tatlı sevenler için ideal bir alternatiftir.

Yalancı Tavuk Göğsü İçin Gerekli Malzemeler

1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı un 1 yemek kaşığı nişasta 1 yemek kaşığı tereyağı 1 paket vanilin

Üzeri için: Tarçın (isteğe bağlı)

Yalancı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır?

Karışımın Hazırlanması

Derin bir tencereye süt, toz şeker, un ve nişasta alınır. Çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edilene kadar karıştırılır. Bu aşamada topak kalmaması oldukça önemlidir.

Pişirme Aşaması

Tencere orta ateşe alınır. Sürekli karıştırarak pişirilir. Karışım koyulaşmaya başladıkça karıştırma işlemi hızlandırılmalıdır. Muhallebi kıvamına gelip göz göz olana kadar pişirilir.

Kıvam aldıktan sonra tereyağı ve vanilin eklenir. Tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırılır.

Pürüzsüz Doku İçin Çırpma

Ocaktan alınan karışım mikserle yaklaşık 3-4 dakika çırpılır. Bu işlem tatlının daha elastik ve ipeksi bir kıvam almasını sağlar.

Tepsiye Dökme ve Soğutma

Hafif ıslatılmış ya da tereyağı ile yağlanmış borcama karışım dökülür. Spatula yardımıyla üzeri düzeltilir.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırılır. En az 3-4 saat dinlendirilmelidir. Daha iyi sonuç için 1 gece bekletmek önerilir.

Yalancı Tavuk Göğsü Nasıl Servis Edilir?

Soğuyan tatlı dilimlenir. Üzerine tarçın serpilerek servis edilir. Dileyenler Hindistan cevizi, fındık ya da çikolata sosu ile de süsleyebilir.

Yalancı Tavuk Göğsünün Püf Noktaları

Un ve nişasta mutlaka iyi çırpılmalıdır.

Sürekli karıştırarak pişirilmelidir.

Ocaktan aldıktan sonra mikserle çırpmak kıvamı iyileştirir.

Dinlendirme süresi kısa tutulmamalıdır.

Daha Koyu Kıvam İçin Ne Yapılmalı?

Daha yoğun bir kıvam isteyenler nişasta miktarını biraz artırabilir. Ancak fazla nişasta lastiksi bir doku oluşturabilir; ölçü dengesi önemlidir

Yalancı Tavuk Göğsü Kaç Kaloridir?

Bir porsiyon yalancı tavuk göğsü ortalama 200-300 kalori arasındadır. Hafif bir sütlü tatlı olduğu için diğer şerbetli tatlılara göre daha düşük kalorilidir.

Saklama Koşulları

Buzdolabında kapalı kapta 3 güne kadar tazeliğini korur. Servis öncesi mutlaka soğuk olmalıdır.

Gerçek Tavuk Göğsünden Farkı Nedir?

Gerçek tarifte haşlanmış ve didiklenmiş tavuk göğsü eti kullanılır. Yalancı versiyonda ise yalnızca sütlü muhallebi bazlı bir karışım hazırlanır. Bu nedenle yapımı çok daha pratiktir ve herkesin kolayca uygulayabileceği bir tariftir.

Yalancı tavuk göğsü, az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen, hafif ve lezzetli bir sütlü tatlıdır. Pürüzsüz kıvamı ve yumuşak dokusuyla hem çocukların hem de yetişkinlerin beğenisini kazanır. Doğru teknikle hazırlandığında tam kıvamında, dilimlenebilir ve şık sunumlu bir tatlı elde etmek mümkündür. Özellikle ağır tatlılar yerine daha hafif bir alternatif arayanlar için ideal bir seçimdir.