        Yalçın Küçük hayatını kaybetti! Yalçın Küçük kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

        Yalçın Küçük hayatını kaybetti! Yalçın Küçük kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

        Yalçın Küçük, akademik çalışmaları ve yazdığı kitaplarla Türkiye'de önemli katkılar sunan isimler arasında gösteriliyordu. Uzun yıllar boyunca hem akademide hem medyada aktif bir rol üstlenen Küçük, düşünsel tartışmalara yön veren isimlerden biri olarak anılıyordu. 87 yaşında hayata gözlerini yuman Yalçın Küçük'ün yaşamı ve çalışmaları ise vefat haberinin ardından merak konusu oldu. Peki, Yalçın Küçük kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

        Giriş: 06.04.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Yalçın Küçük hayatını kaybetti!

        YALÇIN KÜÇÜK KİMDİR?

        Yalçın Küçük, 1 Temmuz 1938’de İskenderun’da doğan Türk araştırmacı, yazar ve akademisyendir.

        YALÇIN KÜÇÜK HASTALIĞI NEYDİ?

        Yalçın Küçük, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        ÖĞRENİM HAYATI

        1966’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine başladı. Akademik kariyerinin yanı sıra Yön, Ant ve Emek gibi dergilerde sosyalist düşünce doğrultusunda yazılar kaleme aldı. 1970’li yıllarda Cumhuriyet gazetesinde ekonomi servisini yönetti ve Türkiye İşçi Partisi çevresinde çalışmalar yürüttü. 12 Mart ve 12 Eylül müdahaleleri sonrasında görevlerinden uzaklaştırılan Küçük, farklı dönemlerde tutuklandı ve yargılandı. 1980’li yıllarda Aziz Nesin ile birlikte “Aydınlar Dilekçesi” hareketinde yer aldı. 1987’de profesör unvanını aldı ve 1994’te emekli oldu.

