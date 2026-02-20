Yalçın Özden, yoğun bakıma kaldırıldı
Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özden için sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sevenlerinden dua istendi
Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden'in beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Özden'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.
Paylaşımda, Yalçın Özden'in hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilerek sevenlerinden dua istendi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."