Yalı Çapkını 53. bölüm ne zaman? 5 Ocak 2024 Yalı Çapkını bu akşam yok mu, neden yok?
Her hafta Cuma akşamı Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını bu akşam yayın akışında tekrar bölümüyle bulunuyor. Başrolünü Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizinin seyircileri "Yalı Çapkını neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 5 Ocak 2024 Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını 53. yeni bölümün yayın tarihine ilişkin bilgiler...
Yalı Çapkını 53. yeni bölümün ne zaman yayınanacağına ilişkin araştırmalar sıklaştı. Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü bu akşam TV yayın akışında bulunmuyor. Peki, Yalı Çapkını neden yok? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte, ayrıntılar haberimizin devamında...
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Bu akşam Star TV yayın akışında Yalı Çapkını dizisinin tekrar bölümü bulunuyor. Yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle pek çok dizi yılbaşı tatili veriyor. Yalı Çapkını dizisinin de bu nedenden dolayı yayınlanmadığı tahmin ediliyor.
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 53. bölümüyle 12 Ocak 2024 Cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.
5 OCAK 2024 STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını - Tekrar
23:15 Sakla Beni
02:00 Söz
Kiralık Aşk
03:30 Kiralık Aşk
06:30 Fazilet Hanım ve Kızları
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Seyran'ın televizyon programında anlattıkları büyük bir kaosa sebep olur ve başta Ferit ile Suna olmak üzere herkesi yaralar. Program Korhanlar için büyük bir tahribat yaratırken evin içindeki tartışmalar da büyür. Gülgün, Seyran'ın başına geleceklerden endişelenir ve onu yanına alır. Şehmuz, Kazımları evinde misafir etmeye başlar. Suna, olanların ardından Seyran'la hesaplaşır. Ferit de Gülgün'ün evine gelmek zorunda kalır. Ferit ve Seyran ayrılık konuşması yaparlar.