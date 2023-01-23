Başrollerinde; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Star TV dizisi Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı araştırmaları hız kazandı. Peki, Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ve 19. bölümde yaşanacaklar...