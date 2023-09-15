Haberler Televizyon Yalı Çapkını Kaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalı Çapkını'nIN Kaya'sı Taro Emir Tekin kimdir?

Yalı Çapkını Kaya kimdir, aslen nereli? Yalı Çapkını'nda Kaya'yı canlandıran Taro Emir Tekin kimdir? Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, gün itibari ile yeni sezonunun ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Heyecan verici konusu ile dikkat çeken dizide Kaya karakterine genç oyuncu Taro Emir Tekin hayat verecek. Peki, Yalı Çapkını dizisinde Kaya'yı canlandıracak Taro Emir Tekin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Habertürk Giriş: 15.09.2023 - 19:22 Güncelleme: 15.09.2023 - 19:22 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Kış dönemine girilmesi ile birlikte yeni sezon dizileri de yavaş yavaş izleyicilerin karşısına çıkmaya başlıyor. Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını da bu akşam ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Merakla beklenen dizide Kaya karakterine hayat verecen Taro Emir Tekin'in hayat hikayesine dair bilgileri bir araya getirdik...

2 Şurada Paylaş!







TARO EMİR TEKİN KİMDİR? Tarık "Taro" Emir Tekin, Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğlu olarak 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk eğitimi almaya başlayan Tekin, Cambridge School of Visual & Performing Arts dahilinde University of Arts London’ın PaPA derecesini bitirdi. Ardından RADA Foundation kursunda eğitim aldı ve Oxford School of Drama tiyatro bölümünde eğitimine devam etti.