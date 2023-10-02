Yalı Çapkını'nın o sahnesi tepki topladı! Sosyal medya ayaklandı!

Dışarı çıkarak tartışmaya devam eden Seyran, Talih'i kıskanması sonucu fizyoterapist karakter hakkında “Allah'ın masajcısı” dedi. Bu diyaloglar tepkilere neden oldu.

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Sosyal medyada "Senaristler hem fizyoterapistlerden hem izleyicilerden özür dilemeli" tarzında yorumlar meydana geldi. Konuyla ilgili yapım ekibinden ya da senaristlerden herhangi bir açıklama gelmedi.