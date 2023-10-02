Yalı Çapkını'nın o sahnesi tepki topladı! Sosyal medya ayaklandı!
Cuma akşamları STAR TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisine son bölümde gerçekleşen diyalog damga vurdu. Seyran ve Ferit arasında geçen tartışmada kullanılan cümleye sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.
STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Taro Emir, Binnur Kaya gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nın son bölümüne Ferit ve Seyran’ın arasında geçen bir diyalog damga vurdu.
Yayınlanan son bölümde Ferit’in gittiği kadın fizyoterapisti kıskanması sonucu Seyran’ın fizyoterapist hakkındaki sözleri tepki topladı.
Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Ferit sol kolunun tedavisi için zorla randevu alabildiği fizyoterapist Talih'e gitti. Ferit ve Talih arasındaki diyalogları duyan Seyran tedavinin ortasında odaya girerek tartışma çıkardı. Talih ise bir daha Ferit'e seans veremeyeceğini belirtti.
Dışarı çıkarak tartışmaya devam eden Seyran, Talih'i kıskanması sonucu fizyoterapist karakter hakkında “Allah'ın masajcısı” dedi. Bu diyaloglar tepkilere neden oldu.
Sosyal medyada "Senaristler hem fizyoterapistlerden hem izleyicilerden özür dilemeli" tarzında yorumlar meydana geldi. Konuyla ilgili yapım ekibinden ya da senaristlerden herhangi bir açıklama gelmedi.