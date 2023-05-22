Dizide Afra Saraçoğlu'nun önüne geçtiği düşünülen ve sahneleri artırıldığı için tepki çeken Buçe Buse Kahraman'ın fotoğrafının altına sevenlerinden: "Ayırdın Seyran ile Ferit'i şimdi keyif yap tabi", "Abla tatilden dönme bence", "Çok güzelsin tatiline hep devam et" gibi yorumlar geldi