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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını Talih kimdir? Yalı Çapkını’nın Talih’i Cemre Gümeli kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

        Yalı Çapkını Talih kimdir? Yalı Çapkını'nın Talih'i Cemre Gümeli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

        Star TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ve geçtiğimiz hafta 2. yeni sezonuyla ekranlara geri dönen fenomen dizisi Yalı Çapkını, bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen diziye bu akşam Talih karakteriyle Cemre Gümeli de katılacak. İşte, Yalı Çapkını'nın Talih'i Cemre Gümeli hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 00:31 Güncelleme: 23.09.2023 - 00:31
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        Yeni sezonuyla da ilk bölümden heyecan yaratan Yalı Çapkını, bu akşam 38. yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Cuma günlerinin fenomen dizisinde bu akşam güzel oyuncu Cemre Gümeli, Talih karakteriyle diziye dahil olacak. İşte, hem Talih karakteri hem de Cemre Gümeli hakkında bilgiler...

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        YALI ÇAPKINI TALİH KİMDİR?

        Cemre Gümeli, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu.

        Güzel oyuncu, dizide uğradığı saldırı nedeniyle kolunda hasar kalan Ferit'i iyileştiren fizyoterapist Talih karakterini canlandıracak

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        CEMRE GÜMELİ KİMDİR?

        24 Eylül 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Cemre Gümeli, ilkokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı Okulları'nda tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yaptı.

        Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başlayan ve üniversite yılları boyunca da devam eden Gümeli, bu sürede çeşitli tiyatro ekiplerinde ve kısa filmlerde yer aldı. Bunun yanı sıra Müzikal Tiyatro ve Clown eğitimleri de aldı.

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        2014 yılında New York'a gitti ve bir süre orada kalarak Meisner Tekniği üzerine eğitim aldı. Türkiye'ye döndükten sonra ekran macerası başladı ve sırayla Tatlı İntikam, Servet ve Elimi Bırakma'da rol aldı.

        2017'de Kumbaracı 50 ekibine dahil oldu ve Shakespeare'in 3. Richard oyununda Lady Anne karakterinde rol aldı. Royal Academy of Dance sertifikalı bale eğitimi olan Cemre Gümeli aynı zamanda Almanca ve İngilizce konuşmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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