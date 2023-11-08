Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'a her şeyi anlattı mı?
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 44. yeni bölümü 3 Kasım Cuma günü seyirciyle buluştu. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 45. Bölüm fragmanında Ferit'in Seyran'a her şeyi anlatıp anlatmadığı merak konusu oldu. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanına ilişkin merak edilenler…
Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı, diziyi takip eden izleyiciler tarafından takip ediliyor. Her hafta Cuma günü Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü 3 Kasım’da ekrana geldi. Sultan'ın anlattıkları üzerine Ferit'le yüzleşen Seyran allak bullak olurken gözler Yalı Çapkını 45. Bölüm fragmanına çevrildi. İşte Yalı Çapkını 45. Bölüm fragmanı hakkında detaylar…
YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Star TV'nin resmi internet sitesi üzerinden Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
YALI ÇAPKINI 44. BÖLÜM'DE NELER OLDU?
Sultan’ın anlattıkları üzerine Ferit’le yüzleşen Seyran allak bullak olur. Ferit ise Seyran’a tüm gerçekleri anlatır. Suna ve Kaya’yı öpüşürken yakalayan Kazım küplere biner ve acısını ikisinden de çıkarır.
Olayları eve döndüklerinde öğrenen Seyran ve Ferit, Suna ile Kaya arasında işlerin bu kadar hızlı ilerlemesine anlam veremezler. Kaya ise Suna ile evlenmek istediğini söyler. Seyran, İfakat’i suçlarken, Ferit Suna’ya kızar.
Abidin’e gerçekleri kendisi anlatmak isteyen Ferit onu da alıp dışarı çıkar ve gece ummadığı eski bir tanıdıkla karşılaşır. Pelin ve Zerrin ise Şehmuz’un evine giderler ve planlarının ilk adımını uygulamaya koyarlar. Öte yandan Nükhet, Sultan’la geriden çevirdiği işleri ilerletip, İfakat’i git gide köşeye sıkıştırırken, hesaba katmadığı bir detay vardır.