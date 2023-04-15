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Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş"

Yalı Çapkını son bölüm 14 Nisan Cuma akşamı ekran karşısına geçti. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 29. yeni bölümünde heyecan dolu anlar izleyicileri bekliyor. Saffet Ağa, Suna'yı istemeye gider ve Seyran'ı da bir sürpriz beklemektedir. İşte Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı...

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  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Yalı Çapkını 28. bölüm 14 Nisan Cuma akşamı Star TV ekranlarında yayınlandı.
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Yalı Çapkını 28 bölümde; Kazım’ın Ferit’le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırır.
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Abidin, işi bıraktığını ve Ferit’le olanları Suna’ya anlatır ve ona evlenme teklif eder.
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Ferit’ten sonra Seyran da Suna ile Abidin’i öğrenir. 
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Saffet Ağa, Saffet ve abisi Tarık’ı da alarak Kazımlara tanışmaya gider.
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Suna tüm bu olanlar karşısında çaresiz kalırken, Seyran’ı ise bir sürpriz bekler.
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Halis Ağa’nın Kazım’a öfkesi Hattuç ile de aralarını bozarken, İfakat planını titizlikle uygulamaya devam eder.

     
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Ferit’i ise birden fazla tehlike beklemektedir.

     
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı.
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Suna'yı istemeye gelen Saffet Ağa, büyük torunu için de Seyran'ı ister.
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Yıldırım nikahı yapacağını söyleyen Kazım "Hem iki nikahı bir arada yaparsak masrafdan da düşeriz" sözleriyle dikkat çekti.
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Kazım'ın Seyran'ı Tarık'a vermek istemesi fragmana damga vurdu.
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Seyran "Evlenmem ben onunla" derken Kazım'ın "Ben ne dersem osunuz" sözleri dikkat çekti.
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Ferit dedesinin karşısına geçerek Saffet Ağa'nın büyük torununu Seyran'ı istedğini söyler.

     
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Sinirlenen Halis Ağa "Sen ne diyorsun çocuk" diye sesini yükseltir.
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

    Yalı Çapkını 29. yeni bölüm 21 Nisan Cuma akşamı yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?
  • Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta! "Daha biz boşanmadan büyük torununa Seyranı istemiş" Yalı Çapkını 29. bölümde neler yaşanacak?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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