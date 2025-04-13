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        Haberler Magazin Yalın: Beni kadın sanıyorlardı - Magazin haberleri

        Yalın: Beni kadın sanıyorlardı

        Yalın, kariyerinin 20'nci yılına özel bir açıklamada bulunarak, ilk zamanlarında kadın sanıldığı bir anısını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 15:04 Güncelleme: 13.04.2025 - 15:06
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        "Beni kadın sanıyorlardı"
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        Sahne adı olarak 'Yalın'ı kullanan Hüseyin Yalın, 2004'te yayınladığı 'Ellerine Sağlık' adlı albümle müzik sektörüne ışıltılı bir giriş yaptı.Fiziki albüm satışlarının olduğu dönemde birkaç ay içinde 500 binlik satış rakamına ulaşan Yalın'ın başta 'Zalim' olmak üzere şarkıları listelerde üst sıralarda yer aldı.

        Yalın, kariyerinin 20'nci yılında özel bir açıklamada bulundu; "Beni kadın sanıyorlardı."Yalın, henüz röportajlarının yayımlanmadığı, klip çekmediği günlerde bir taksiye biner. O esnada radyoda 'Zalim' çalar. Radyonun sesini açan taksi şoförü, tanımadığı Yalın'a dönerek; "Çok seviyorum bu kızı" der.

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        Yalın, o günleri şöyle anlattı: Önce şarkı çıktı. Yani sadece şarkı yayınlandı; ne bir klip var, ne bir fotoğraf, kimse beni tanımıyor. O dönem Universal Müzik ile çalışıyorum, ofisleri Gümüşsuyu’nda... Çıktım şirketten, bindim bir taksiye, Nişantaşı tarafına gidiyorum. Şarkı da çalıyor her yerde tabii. Sonra bindiğim takside de çalmaya başladı. Taksici ağabey açtı biraz sesini, döndü arkaya doğru; "Çok seviyorum bu kızı" dedi. Ve o an… Soğuk duş gibi bir şey... Tabii çok mutlu oldum, ağabey, beğenmiş falan... Gurur, murur derken; "Çek ağabey, çek. Beni indir" dedim. Dayanamadım; "O kız benim mi" deseydim? "Gözünü seveyim, çek" dedim. Vallahi indim taksiden, çok tuhaf hissettim. Hemen telefon açtım, dedim ki; "Arkadaşlar bir klip çekin, fotoğraf çekin, bir şey yapın." Normalde klip planları biraz daha ileriki tarihler içindi ama biz bayağı bir hafta öne aldık. Montajı da hızlandırdım.

        'Zalim'in klip görüntüsü...

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        #yalın
        #Yalın beni kadın sanıyorlardı
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