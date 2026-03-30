Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yalova'da dereler taştı: 5 büyükbaş hayvan öldü | Son dakika haberleri

        Yalova'da sağanak: Dereler taştı, 5 büyükbaş hayvan öldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle derelerde taşma meydana geldi. Su taşkınları nedeniyle bölgede sele kapılan 5 büyükbaş hayvan öldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 14:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde iki gündür etkisini şiddetli şekilde sürdüren yağışlar neticesinde, belde genelinde dere yataklarında taşkınlar meydana geldi.

        2

        Özellikle Çayla Deresi (Şelale Deresi) yoğun yağışın etkisiyle debisini artırarak yer yer taşma noktasına ulaştı.

        3

        Taşma riskinin artmasıyla birlikte Esenköy Belediyesi ekipleri hızla sahaya indi. Kepçe, dozer ve ekskavatörlerle dere yataklarında temizlik ve genişletme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, suyun akışını rahatlatmak ve zararları en aza indirmek için yoğun mesai harcıyor.

        4

        Yetkililer tarafından yapılan uyarılarda, vatandaşların özellikle dere yataklarından ve taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

        5

        Mevcut yağışların sıradan bir yağmur olmadığına dikkat çekilerek, tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

        6

        Öte yandan, Estaş mevkiinde, Çaylı Deresi kenarında bulunan bir işletme sel sularından etkilendi. Bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşın, sele kapılan 5 büyükbaş hayvanının öldüğü öğrenildi.

        7

        Hayvanları suya kapılana Nurhan Kaptan, 9 büyükbaş hayvanından 5'inin öldüğünü söyledi.

        #yalova haberleri
        #Sağanak
        #Sel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
