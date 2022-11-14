Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova emniyetinin kurbağa adamları, dalışta antik kent kalıntılarına rastladı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yapılan iki ayrı bölgedeki dalışlarda, Romalılardan kalan yaklaşık 2 bin yıllık mendirek ile testi ve seramik parçaları, su altı kamerasıyla görüntülendi

ABONE OL
AA
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

    Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar, Çınarcık'ta eğitim dalışı sırasında antik kent kalıntılarına rastladı.
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

    AA'nın haberine göre Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında eğitim dalışı yapan Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman tarihi eserlere rastlıyor.
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

    Daha önce Yalova ile Kocaeli il sınırında, su altında Osmanlı dönemiyle tarihlendiren taş iskele ile lahit olduğu değerlendirilen iki mezarı fark eden dalgıçlar, bölgenin sit alanı ilan edilmesinde önemli rol oynadı.
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

    Çınarcık ilçesi açıklarında ise yaklaşık 2 bin yıl öncesine tarihlendirilen ve Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerinde kullanılan mendirek (dalgakıranla yapılmış liman) kalıntısını eğitim dalışı sırasında su altı kamerasıyla kaydeden kurbağa adamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla görüntüleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ulaştırdı.
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

    Yalova'ya gelen Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görevlileri, kurbağa adamlar eşliğinde Çınarcık'ta iki ayrı bölgede dalış yaptı.
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

    Çok sayıda sağlam amfora (testi) ve seramik parçalarının sudan çıkarıldığı bölgedeki eserlerin, batık Bizans kenti Triton'un kalıntıları olduğu değerlendiriliyor. Eserler, Yalova Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

    "BİZ ASLINDA MERAKLI BAKIYORUZ"

    Kurbağa adamlardan Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Gökhan Çağlardere, Sualtı Grup Amirliği olarak su altı robotunu da kullanarak yılda yüzlerce saat eğitim dalışı yaptıklarını söyledi.

     
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

    Kurbağa adamların, dalışlardaki tespitlerini ilgili kurumlarla paylaştığını belirten Çağlardere, "Geçen sene Altınova ilçesinde eğitim dalışı esnasında kültür varlığı olduğunu değerlendirdiğimiz bir yapı tespit ettik. Daha sonra bunu diğer kurumlara bildirdik.
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

    Bursa Uludağ Üniversitesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Yalova Müze Müdürlüğü ve deniz polisi olarak bir çalışma yaptık. Oranın antik mendirek olduğu tespit edildi. Ardından bölge, sit alanı ilan edildi" dedi.
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

    Çağlardere, bu seneki dalışlarında da Çınarcık açıklarında benzer yapılara rastlamalarının ardından söz konusu kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

    Yalova'nın yaklaşık 113 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu anlatan Çağlardere, şöyle konuştu:

    "Diğer kurumların da desteğiyle farklı bölgelerin sit alanı ilan edilmesini sağladık. Böyle bir şeye katkı sunmaktan dolayı mutluyuz. Biz aslında biraz meraklı bakıyoruz ya da dikkatli bakmaya çalışıyoruz. 

     
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

    Farklı bir şey gördüğümüzde onu su altı kamerasıyla görüntülüyoruz. Daha sonra ilgili kurumlara bildiriyoruz. Teknik ekipler gelip bunu inceledikten sonra anlaşılıyor ne olduğu. Biz sadece işin ilk görme kısmında oluyoruz.
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

    Burada da aslında eğitim dalışı sırasında alanın bir kısmını tespit edebilmiştik, diğer kurumların katkısıyla buranın bizim gördüğümüzden daha fazlası olduğunu tespit ettik. Arkadaşlar vasıtasıyla çalışmalarımızı genişlettik. Farklı objeler çıkarıldı. Öngördüğümüzden fazlası olmasıyla fazlaca mutlu olduk."
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?
  • Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.