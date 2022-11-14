Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

Farklı bir şey gördüğümüzde onu su altı kamerasıyla görüntülüyoruz. Daha sonra ilgili kurumlara bildiriyoruz. Teknik ekipler gelip bunu inceledikten sonra anlaşılıyor ne olduğu. Biz sadece işin ilk görme kısmında oluyoruz.