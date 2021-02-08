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Yamaç, Çukur'a geri dönebilecek mi?

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur', bu akşam 4. sezonun 23. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek. "Çukur" merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

Yamaç, Çukur'a geri dönebilecek mi? Çukur'da neler olacak?
Yamaç, Çukur'a geri dönebilecek mi?
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HABERTURK.COM

Çukur bu akşam 4. sezonun 23. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç'ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu'nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

"Çukur" merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 23. Bölüm Tanıtımı;

Çukur'un 4. Sezon 23. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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