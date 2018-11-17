İstanbul Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Ali Naki Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın en alt katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İçeride kimsenin olmadığı evde, alevler kısa sürede tüm odayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bazıları ise yoğun duman kaplayan binadan dışarı çıkamadı.

DHA'da yer alan habere göre itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Bu sırada 2'inci katta mahsur kalan iki çocuğu itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı. Dumandan etkilenen çocuklar kontrol amaçlı olay yerine gelen ambulansa götürülürken, yine dumandan etkilenen bir başka bina sakini kadın da kontrol amaçlı ambulansa alındı. Büyük korku yaşayan bazı bina sakinlerinin birbirlerine sarılarak, ağladığı görüldü.

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