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        Haberler Gündem Çevre Bursa'da orman yangını! Havadan müdahale ediliyor

        Bursa'da orman yangını! Havadan müdahale ediliyor

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen sebepten orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter ile havadan 9 arazöz ve 6 iş makinesiyle karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 13:36 Güncelleme:
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        Bursa'da orman yangını! Havadan müdahale ediliyor

        Bursa’nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Yörükler Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri yangına müdahalesi karadan ve havadan sürüyor.

        3 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

        Bursa’nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi’ndeki orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesi ile müdahale sürüyor.

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