Bursa'da orman yangını! Havadan müdahale ediliyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen sebepten orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter ile havadan 9 arazöz ve 6 iş makinesiyle karadan müdahale ediliyor
Giriş: 30 Haziran 2026 - 13:36 Güncelleme:
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Yörükler Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri yangına müdahalesi karadan ve havadan sürüyor.
3 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Bursa’nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi’ndeki orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesi ile müdahale sürüyor.
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