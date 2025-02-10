Yangında dumandan zehirlenmemek için hayat kurtaran öneriler

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinin ardından afet sırasında hayat kurtaracak bireysel önlemleri uygulamak bir kez daha önem kazandı.

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Asım Kalkan, yangın sırasında dumanın da etkisiyle büyük sorunlar yaşandığını ifade etti.

Prof. Dr. Kalkan, yangında bir odada mahsur kalındığında dumanın içeri girmesini engellemek için kapı altlarına ıslak bez konulmasının etkili olacağını aktardı.

Yangın sırasında pencerelerin açılmamasını tavsiye eden Kalkan, pervazların hava alan kısımlarının ıslak bezle kapatılması sayesinde itfaiye gelene kadar zaman kazanılabileceğini dile getirdi.

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Kalkan, yangın sırasında odaya gelen dumanın tavana daha yakın olacağına işaret ederek, "Eğer duman fazlaysa mümkün olduğu kadar çömelin çünkü duman yükseğe çıkacaktır. Çömelmeniz karbonmonoksit veya plastik maddelerin yanmasından çıkan zararlı gazların akciğerinize gitmesini engelleyecektir, daha temiz hava alacaksınızdır. Bu da bize zaman kazandırır" dedi.

Yangın çıkışlarına yönelirken dikkatli olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kalkan, yangın merdivenlerinden çömelerek ilerlemenin faydalı olacağını söyledi.

Alevler çok fazlaysa sırta ıslak bir battaniye konulabileceğine dikkati çeken Kalkan, "Asla asansör kullanmayın. Çünkü yangına bağlı olarak elektrik kesilebilir veya asansör içinde dumandan zehirlenme riski doğabilir" diye konuştu.

"İLK İŞ HASTAYI TEMİZ BİR ALANA ÇIKARTMAK"

Yangından etkilenen kişilere yapılacak ilk müdahalenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kalkan, şöyle devam etti: "Yangına maruz kalan kişilerin çoğunu karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olarak düşünürüz. Karbonmonoksit, oksijenden daha çok alyuvarlara bağlandığı için oksijenin taşıma kapasitesini düşürür. Beynimizde bazı etkiler yaratarak bilinç kaybına neden olabilir. Ama oksijen verirseniz çok çabuk tedavi olmaya başlar. Bu yüzden ilk iş hastayı temiz bir alana çıkartarak ilk yardım bilgilerimizi kullanmak olmalıdır."

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Prof. Dr. Kalkan, hastaların burun kıllarında yanık ve ağız çevresinde is izi olup olmadığının önemli göstergeler olduğunu, bunların inhalasyon yanığından şüphelenilmesine yol açtığını dile getirdi.