Yangında yavrularını kaybetmişti... Duygulandıran görüntü

AA

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Yamaç köyünde sabaha karşı çıkan, 6 evin zarar gördüğü yangında, Kontes ismi verilen sahipsiz köpeğin 5 yavrusu öldü.

ENKAZIN YANINDAN AYRILMIYOR AA'nın haberine göre yavrularını kaybeden anne köpek, yanan evin enkazından ayrılmıyor. Yangında evi zarar görenlerden Ömer Ata, gazetecilere yaptığı açıklamada, birkaç gün önce 7 yavrusu olan sahipsiz köpeğin 2 yavrusunu çakalların kapıp götürdüğünü belirterek, anne köpek ve yavrularına evinin altında bakmaya başladığını söyledi.

SADECE KONTES'İ KURTARABİLDİ Yavrular için özel yer yaptığını anneye de Kontes adını verdiğini anlatan Ata, yangını gördüğünde koşarak evine geldiğini ve köpeklerin bulunduğu alt katın kapısını açtığını belirterek, "Sadece anne dışarı çıktı. Diğerleri çıkmadı. Sadece bunu kurtarabildim, kapıyı anca açabildim. Çünkü yavruları kurtarmaya kalksaydım kendim çıkamazdım dışarıya" diye konuştu.