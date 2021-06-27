Yanıyor! Dün Kaş bugün Marmaris! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı, Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, plajlardan denize girenler yangını endişeyle izledi.

Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti. Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.

Antalya'nın Kaş ilçesi İslamlar Mahallesinde dün orman yangını çıkmıştı. Yangında ilk belirlemelere göre 1000 dönüm orman alanı ve zeytin bahçeleriyle 2 villa zarar gördü, dış cephesi ahşap kaplı bir villanın dış kısmının ise tamamen yandığı görüldü.