Yanmaz ve sürdürülebilir ürün teknolojisi kabin içerisine giriyor Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, ileri malzeme tasarımı, geliştirmesi ve üretimi konusunda küresel havacılık endüstrisinin lider oyuncularından FACC ile uzun süreli bir ticari iş birliği anlaşmasına imza attı. Kordsa bu anlaşma kapsamında, kendi teknolojisiyle ürettiği, sektördeki zorlu yanmazlık ve sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan epoksi bazlı özel ürününü FACC ekosistemine sunacağını duyurdu. Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi imzası taşıyacak ürün, ticari havacılıkta kabin içi aksamlarının üretiminde kullanılacağı vurgulandı

Kompozit teknolojilerindeki büyümesini sürdüren Kordsa, havacılık endüstrisindeki küresel gelişimini sürdürdüğünü açıkladı. Lastik güçlendirme iş kolunda, dünyadaki her üç uçaktan ikisinde imzası bulunan firma, bu kez de kompozit teknolojileri alanındaki yetkinliğini havacılık ekosistemine taşıyacak önemli bir ticari iş birliği anlaşmasına imza attığını duyurdu. İmzalanan uzun süreli ticari iş birliği anlaşması, uçakların kabin içi aksamlarında kullanılmak üzere Kordsa tarafından özel olarak üretilen epoksi bazlı ürünlerin FACC’ye tedarik edilmesine ilişkin süreçleri kapsıyor.

ÇALIŞAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ

Kordsa tarafından FACC’ye sunulacak ürünler, yüksek teknolojisi ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü rolüyle dikkat çekiyor. Kabin içi aksamlarda, fenolik bazlı uçucu kimyasallardan epoksi bazlı kimyasallara geçişin öncülüğünü yapan ürün, hammadde üretiminden nihai ürün geliştirilmesine kadar geçen birçok farklı süreçte zararlı kimyasalların ortaya çıkmasını önlüyor. Bu açıdan çalışan sağlığı için bir devrim niteliğine sahip olan ürün, aynı zamanda operasyonel ürün geliştirme süreçlerini de kısaltarak önemli bir maliyet ve tedarik avantajı sunuyor. Diğer yandan, havacılık endüstrisinin en önemli ve zorlu kriterlerinden biri olan yanmazlık konusunda da yüksek performans gösteren ürün, böylece uçaklarda meydana gelebilecek olası yangın ve ateşli kazalarda da en üst düzeyde yolcu güvenliği sağlıyor.

"HAVACILIK ENDÜSTRİSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÖNÜŞÜMÜNE KATKI"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, FACC ile attıkları bu imzanın Kordsa’nın yüksek teknoloji yetkinliğinin ve kapsamlı sürdürülebilirlik yaklaşımının güçlü bir göstergesi olduğunu ifade ederken, “Kordsa’nın ileri malzemede dünyanın lider şirketlerinden biri haline gelmesinin yolu, sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak görmekten geçiyor. ‘Hayatı Güçlendirmek’ olarak tarif ettiğimiz Kordsa vizyonu, sadece Kordsa’nın gelişimini özetleyen bir söylem değil. Kordsa’nın dünyaya, insanlığa ve ekosisteme olan katkısına işaret eden bir yolculuk. Bu yolculuğu bu gibi bütün bir ekosistemi dönüştürme gücüne sahip, sürdürülebilir odaklı ürünlerle güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kordsa’nın geliştirdiği bu malzemelerin uçakların kabin içi aksamlarına yanmazlık ve sürdürülebilirlik yönünden katkı sağlayacağını ifade eden Kordsa Kompozit EMEA Bölgesinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Müge Yenmez, “Kompozit alanında geliştirdiğimiz teknolojilerle hayatı güçlendirmek için müşterilerimizle beraber gerçekleştirdiğimiz etkin iş birlikleri ile sürdürülebilir bir dünya hedefimize doğru hızla ilerliyoruz” dedi.