        Yapay zekâ ürünleriyle üç ödül aldı

        Yapay zekâ ürünleriyle üç ödül aldı

        Virgosol global ölçekte yapay zekâ projelerinin yarıştığı The AI Awards 2026'da üç ayrı ödül aldı. Firmanın Kurucu Ortağı ve Co-CEO'su Özgür Arzu Barbaros "The AI Awards 2026'da üç farklı kategoride elde ettiğimiz bu başarı, Virgosol'ün küresel ölçekte teknoloji üretmesinin yanında iş çıktılarını dönüştüren bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor" dedi

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 13:09 Güncelleme:
        Virgosol, dünya çapında önde gelen global markaların yapay zekâ projelerinin ödüllendirildiği The AI Awards 2026’da üç ayrı ödüle layık görüldü.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre dijital ürün kalitesi için geliştirilmiş çok ajanlı bir yapay zekâ platformu olan amiral gemisi ürünü RabbitQA ile “En İyi Yapay Zekâ Ürünü” ödülünü kazanan Virgosol, “müşteri teknolojileri” şirketi Hopi için geliştirdiği çözümle “Perakendede En İyi Yapay Zekâ Kullanımı” ve Quick Sigorta için geliştirdiği modelle “Yapay Zekâ Çıktılarında En İyi Etik Risk Yönetimi” ödüllerinin sahibi oldu.

        Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Özgür Arzu Barbaros, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “The AI Awards 2026’da üç farklı kategoride elde ettiğimiz bu başarı, Virgosol’ün küresel ölçekte teknoloji üretmesinin yanında iş çıktılarını dönüştüren bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor. Yapay zekâ yatırımlarımızın farklı sektörlerde ölçülebilir etki yaratması, büyüme stratejimizin en güçlü doğrulaması niteliğinde. Uluslararası pazarlarda etkimizi artırarak bu başarıyı daha ileri taşımaya devam edeceğiz” dedi.

        Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Miraç Emektar da alınan ödüllere dair şu açıklamalarda bulundu:

        “The AI Awards 2026’da aldığımız ödüller, RabbitQA’nın küresel ölçekte ne kadar güçlü bir teknoloji olduğunu ve farklı sektörlerde nasıl dönüşüm yarattığını ortaya koyuyor. Yapay zekâ destekli ürün ve çözümler geliştirme alanındaki uzmanlığımızı sürekli derinleştirerek, global pazarlarda karşılık bulan, inovasyon gücü yüksek ve sürdürülebilir etki yaratan çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

