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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zeka destekli güvenli yazılımın geleceği Borsa İstanbul’da tartışılacak - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka destekli güvenli yazılımın geleceği Borsa İstanbul’da tartışılacak

        DevSecOps Days İstanbul'da "AI for DevSecOps" temasıyla yapay zekanın yazılım geliştirme, güvenlik ve operasyon süreçlerine olan etkisi değerlendirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:54
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        AI destekli güvenli yazılım Borsa İstanbul'da tartışılacak
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        Bilişim Teknolojileri Derneğinden (BT) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bilişim ve teknoloji alanında küresel ölçekte söz sahibi olma hedefini destekleyen en yenilikçi organizasyonlardan biri olan DevSecOps Days İstanbul, bu yıl üçüncü kez teknoloji profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

        BT Derneği öncülüğünde 28-29 Mayıs tarihlerinde Borsa İstanbul’da düzenlenecek etkinlik, bu kez "AI for DevSecOps" temasıyla yapay zekanın yazılım geliştirme, güvenlik ve operasyon süreçlerine olan etkisini derinlemesine tartışmaya açacak.

        Konferansta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Hava Yolları (THY), Microsoft ve Carnegie Mellon Üniversitesi gibi kurumların temsilcileri konuşma yapacak. Ayrıca uluslararası düzeyde tanınan uzmanlar da bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Ali Serttaş, "Gelecekteki güvenlik sorunlarını bugünden öngörerek hareket etmek zorundayız. Yapay zeka ile güvenliği birlikte düşünmezsek, sadece teknoloji değil, insan kaynağı da savunmasız kalır." ifadelerini kullandı.

        BT DERNEĞİNDEN KATILIM ÇAĞRISI

        Açıklamaya göre, 2012 yılından bu yana bilişim sektöründe dayanışmayı artırmayı, genç profesyonelleri desteklemeyi ve teknolojik dönüşümü yönlendirmeyi hedefleyen BT Derneği, bu yılki etkinlikle Türkiye’nin küresel teknoloji vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

        Dernek yetkilileri, teknolojinin dönüştürücü gücünü yakalamak isteyen tüm uzmanları etkinliğe davet ederek, "Yöntemlerimizi değiştirmediğimiz sürece gelecekte söz sahibi olamayız. DevSecOps Days İstanbul, değişimi anlamak ve yön vermek için eşsiz bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

        Etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve kayıt işlemleri "www.devsecopsistanbul.com" adresinden yapılabiliyor.

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