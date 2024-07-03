Yapay zeka geliştiricisi 200 milyon dolarlık yatırım turuna çıkıyor

Yapay zeka uygulamalarının patlama yaptığı bu dönemde ABD merkezli yazılım geliştirmeka için yapay zeka modelleri oluşturan Magic de değerini katlamak ve yatırım toplamak için hızlı bir adım içerisinde. Şu anda 200 milyon doların üzerinde bir yatırım toplamak için görüşmelerde bulunan şirketin bu yatırımı alabilmesi ile Magic’in değerinin 1.5 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Magic, henüz gelir elde etmese de ve satışa sunulmuş bir ürünü olmasa da son yatırım turundan bu yana değerini üç katına çıkarmayı hedefliyor. Jane Street gibi yatırımcılar bu turda yer alması bekleniyor. Şu anda yaklaşık 20 çalışanı olan Magic, 2022 yılında kurulduğundan bu yana Nat Friedman ve Daniel Gross’un NFDG Ventures, Alphabet’in CapitalG gibi yatırımcılardan toplam 140 milyon dolar yatırım aldı. Magic, kod yazımında verimliliği artırmak için generatif yapay zeka teknolojilerine odaklanıyor. Bu alandaki diğer girişimler, Augment ve Cognition gibi, son zamanlarda önemli yatırımlar almış durumda.

COPILOT'UN BAŞARISI YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ KATLIYOR Microsoft'un MSFT'sinin erken başarısı. O GitHub yatırımcıların coşkusunu daha da artırdı Copilot, yapay zeka destekli bir kod asistanı olarak yazılım geliştirme alanında büyük bir etki yaratıyor. Şu an itibariyle 1.3 milyon ücretli abonesi bulunan Copilot, son çeyrekte GitHub’un yıllık gelirini %40 artırdı. Bu başarı, pazardaki büyüklüğünün bir göstergesi olarak görülüyor. Ayrıca, Augment ve Cognition gibi diğer girişimler de yatırım turunda önemli başarılar elde etti. GitHub Copilot, yazılım geliştirme sürecini dönüştürmeye devam ediyor...