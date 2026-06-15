Yapay zeka merkezi AI Hub hayata geçti

Akbank, yapay zeka alanındaki dönüşümünü hızlandırmak ve geliştirdiği öncü çözümleri kurum ve ekosistem genelinde sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla yapay zekâ merkezi AI Hub yapılanmasını hayata geçirdiğini duyurdu.

Akbank AI HUB, bankanın yapay zeka stratejisinin iş hedefleriyle ve müşteri ihtiyaçlarıyla uyumlu biçimde hayata geçirilmesini, çözümlerin uçtan uca ölçeklenmesini ve tüm organizasyona yayılmasını sağlayan merkezi bir rol üstleniyor. Bu yapı sayesinde Akbank, yapay zeka temelli yenilikleri daha hızlı hayata geçirerek, müşterilerine ve çalışanlarına sunduğu hizmetleri yeni bir boyuta taşıyacak.

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TÜM ORGANİZASYONU KAPSAYAN BİR ÇALIŞMA MODELİ

Akbank AI Hub, kendi iş alanlarında uzman Akbanklıları yapay zeka yolculuğunun aktif bir parçası haline getiren kapsayıcı bir çalışma modeli sunuyor. Doğru hedefleme ve önceliklendirme ile fikirlerin uygulanabilir, ölçülebilir ve yüksek etki yaratan çözümlere dönüşmesi amaçlanıyor.

Bu süreçte, merkez bünyesinde görev alan danışmanlar, teknoloji ve iş bilgilerini bir araya getirerek ekipleri uçtan uca destekleyecek. Böylece bu alandaki fikirler tüm organizasyonun katılımıyla hayata geçirilecek. Bu yaklaşım, kurum içi sahiplenmeyi artırırken etki alanının hızla genişlemesini sağlayacak.

Aynı zamanda İnsan ve Kültür liderliğinde yürütülecek programlarla tüm Akbanklıların yapay zekâ çağına hazırlanması desteklenecek. Rol bazlı belirlenen yetkinlik seviyelerine göre özelleştirilmiş eğitim ve gelişim programlarıyla yapay zeka okuryazarlığının üst seviyeye taşınması ve bu alandaki kurum kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Akbank, çalışanlarına ve kurum kültürüne yaptığı yatırımlarla yapay zekâ dönüşümünü sürdürülebilir hale getirmeyi ve bu alanda sektör için öncü bir model oluşturmayı hedefliyor.

GÜÇLÜ YÖNETİŞİM, SORUMLU YAPAY ZEKA

Akbank AI Hub’ın temel yapı taşlarından birini, güçlü yönetişim oluşturuyor. Akbank üst yönetimi liderliğinde yürütülecek komiteler ile yapay zeka yatırımlarına yön verecek önceliklendirme, karar alma ve yönlendirme süreçleri yürütülürken, bu alandaki projelerin stratejik tutarlılığı da güvence altına alınacak.

Aynı zamanda, Akbank’ın 2025 başında yayımladığı Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu doğrultusunda toplumsal fayda, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, şeffaflık, gizlilik, hesap verebilirlik ve güvenlik ilkelerinin tüm çözümlerde gözetilmesi sağlanacak. Bu kapsamda, kapsayıcılığı destekleyen teknik araçlarla güçlendirilmiş kontrol mekanizmaları da devreye alınacak.

Akbank AI Hub’ın Bankanın uzun yıllardır bu alana yaptığı yatırımları ve oluşturduğu kültürü güçlendireceğine ve örnek bir model oluşturacağına inandıklarını belirten Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, “Akbank’ta yapay zekayı iş yapış biçimimizi, sunduğumuz müşteri deneyimini ve karar alma süreçlerimizi dönüştüren stratejik bir yetkinlik olarak görüyoruz. Bu vizyonla 2026 yılı başında hayata geçirdiğimiz Akbank AI Hub, kurum genelinde bu teknolojinin kullanımını daha bütünsel, güvenli ve ölçeklenebilir bir işletim modeline dönüştürmemizi sağlayan stratejik bir yapı. Bu merkez sayesinde, yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesinden yaygınlaştırılmasına kadar tüm süreci daha etkin yönetebileceğiz. Akbank olarak insan odaklı, sorumlu ve sürdürülebilir bir yapay zeka dönüşümünün öncülerinden biri olma hedefiyle yenilikçi uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.