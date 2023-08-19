Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü İş İmkanları

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü İş İmkanları

Yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü iş imkanları Yapay zeka, teknolojinin gelişmesi ve bilimin ilerlemesiyle birlikte günlük yaşamamızda dahi yerini yavaş yavaş almaya başlamıştır. Geleceği şekillendiren mesleklerden biri olarak yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü teknolojinin geliştirilmesi, tasarımı ve uygulanmasıyla ilgilenmektedir. Merak edilen detaylara yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Matematik ve bilimin birleştiği bir disiplinde çalışmalarını yürütürler. Yapay zeka ve veri mühendisliği yeni açılan bölümlerden biridir. Bundan 10, 15 yıl öncesine kadar aklımıza dahi gelmeyecek tasarımları günümüzde bizlerle buluşturan bir bölümdür. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ne iş yapar ve iş olanakları nelerdir? Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği mezunları nerede çalışır? Bölümü ve dersleri nelerdir? İşte, detaylar.

Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği Bölümü Nedir?

Bu bölüm; büyük setlerin toplanmasını, analiz ve işlenmesi için gerekli olan teknolojik zeminin hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulamaya koyulması için eğitim veren bir lisans bölümüdür. Bölüm öğrencileri yapay zeka algoritmalarının nasıl çalıştığını ve nasıl tasarlandığını öğrenmek, algoritmaları geliştirmek ve uygulamak üzerinde öğrenim görürler. Ayrıca bu bölümde okuyanlar verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve görselleştirilmesi gibi konularda da eğitim görürler.

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Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Sekiz eğitim döneminden oluşan yapay zeka ve veri mühendisliği bölümünün eğitim süresi dört yıldır.

Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölüm hakkında en merak edilen soruların başında ne iş yaptıkları gelmektedir. Öncelikli olarak bu bölüm geleceği şekillendiren bölümlerden biri olduğundan dolayı iş alanları da oldukça geniştir. İş imkânlarının çeşitlilik göstermesi bölüme verilen önemi de arttırmaktadır. Yapay zeka ve veri mühendisliği mezunları; teknoloji şirketleri, finansal kuruluşlar, sağlık sektörü, savunma sanayii, e-ticaret, akademik araştırma kurumlarında çalışabilirler.

Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği Mezunları İş Olanakları

İki bölümde birbirleriyle yakın bağlantılıdır. Yapılandırılmamış verileri anlamlandırmak veri mühendisliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan yapay zeka programlı bilgisayarlar, veri birikimi arttıkça belirli türdeki sorunları çözmede daha başarılı hale gelmektedir. Yani biri olmadan diğeri olmaz. Bu birbiriyle özdeşleşmiş iki bölümü okuyanlar pek çok alanda iş imkânına sahiptir. Yapay zeka ve veri mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar, yapay zeka ve veri mühendisliği konularında çalışma gösteren şirketlerde veya kurumlarda çalışabilirler. Ayrıca bu bölümün mezunları özel sektör ya da kamuda yapay zeka ve veri projelerinin yönetimi ve geliştirilmesi konusunda çeşitli görevlerde yer alabilirler.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği mezunları nerede çalışır?

Yapay zeka ve veri mühendisliği mezunları şayet yüksek bir bilgi birikimine sahipse bu sektörde kendilerine yer edinebilirler. İşte, yapay zeka ve veri mühendisliği mezunlarının çalışabileceği alanlar:

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Veri Bilimcisi

Makine Öğrenimi Mühendisi

İş Zekâsı Geliştiricisi

Büyük Veri Mühendisi/Mimar

Veri tabanı Geliştiricisi

Son yıllarda Samsung, Intel, Facebook, Netflix, Lenovo ve Microsoft gibi pek çok şirket son yıllarda yapay zeka ve veri mühendisliği mezunlarına ağırlık vermektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde bu sektördeki iş sayısında da bir artış yakalanacağı ön görülmektedir.

Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği Bölümü Dersleri

Temel mühendislik dersleri olarak fizik, matematik gibi dersler görülmektedir. Dersler her ne kadar bilgisayar mühendisliği ile ortak olarak işlense de ek olarak bilgisayarlar ve etik, yapay zekâ, veri bilimi ve yapay öğrenme konularını içeren dersler de yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise yapay zeka ve veri mühendisliğinin ders programı bilgisayar mühendisliğinin ders programından farklılaşmaktadır.