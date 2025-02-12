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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zeka zirvesine ABD ve İngiltere'nin diğer ülkelerle görüş ayrılığı damga vurdu - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka zirvesine ABD ve İngiltere'nin diğer ülkelerle görüş ayrılığı damga vurdu

        Fransa'nın ev sahipliğinde 10-11 Şubat'ta Paris'te düzenlenen uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesinde sonuç bildirgesini imzalamayarak sektörde aşırı düzenlemelere karşı çıkan ABD ve İngiltere ile diğer ülkeler arasında yaşanan görüş ayrılığı öne çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:02 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:02
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        AI zirvesinde ülkelerin görüş ayrılığı
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        Paris'teki Grand Palais'te 700'den fazla ülke temsilcisinin katıldığı Yapay Zeka Eylem Zirvesinin sonuç bildirisine Fransa ve Çin'in aralarında bulunduğu 61 ülke imza atarken, ABD ve İngiltere bildiriyi imzalamadı.

        Bildiri kapsamında 61 ülke "açık, kapsayıcı ve etik" yapay zeka inşası konusunda uzlaşırken, İngiltere ve ABD sektöre getirilecek düzenlemeler konusunda frene bastı.

        Sektöre öncülük eden ülkelerden ABD'nin Başkan Yardımcısı JD Vance, zirvede yaptığı konuşmada, yapay zekaya yönelik düzenlemelere karşı uyarıda bulunarak, "Düzenlemelerin çığır açan bu sektörü öldürebileceğine inanıyoruz." dedi.

        Hindistan ve Fransa'nın eş başkanlığını yaptığı zirvede, ülkeler yapay zekanın kapsayıcı ve erişilebilir olması gerektiğini vurgularken Vance, yapay zekanın tarafsız olmaması gerektiğini ve Amerikan yapay zeka modellerinin "otoriter sansürlerden" uzak olduğunu savundu.

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        Vance bu ifadeleriyle, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ters düştü.

        Macron, konuşmasında, yapay zekanın daha iyi ilerlemesi için daha fazla düzenleme getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

        Bu arada, İngiltere de zirve kapsamında kurulan ve yapay zeka teknolojisinin gezegen üzerindeki etkisine odaklanacak Sürdürülebilir Yapay Zeka Koalisyonuna katılsa da sonuç bildirgesine imza atmadı.

        İngiltere Başbakanlık Sözcülüğünden yapılan açıklamada, bildiriye imza atılmamasının nedeni olarak "ulusal çıkarların önceliği" gösterildi.

        Açıklamada, ulusal güvenlik ve yapay zekanın küresel yönetişimi konusundaki "endişeler" nedeniyle İngiltere'nin imzacı devletler arasında yer almadığı belirtildi.

        YAPAY ZEKA EYLEM ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

        Paris'te 10-11 Şubat tarihlerinde dünya genelinde çok sayıda katılımcı ile düzenlenen zirvenin sonuç bildirisine 61 ülke imza atmış ve ülkeler "açık, kapsayıcı ve etik" yapay zeka inşası konusunda uzlaşmıştı.

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        Çok taraflı bir atmosferde yapay zeka ve enerjiye ilişkin soruların "ilk kez" ele alındığı kaydedilen bildiride, yapay zekanın iş sektörüne etkileri konusunda farkındalığın artırılması ve bu sektörün geleceğini "olumlu" yönde etkileyen teknolojilerin teşvik edilmesi gerektiği belirtilmişti.

        Bildiride, yapay zeka yönetişiminde koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu teknolojinin daha erişilebilir kılınması için piyasada tekelleşmenin önüne geçilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

        Ayrıca bildiride yapay zekanın toplumlar ve gezegen için "sürdürülebilir" kılınmasının öncelikli olduğu ifade edilmişti.

        YERLİ İNSİYATİFLER VE YATIRIMLAR AÇIKLANDI

        Zirve kapsamında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) kuruluşun nisan ayında kendi Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni açacağını duyurmuştu.

        Bu arada, 60'tan fazla firma Avrupa'yı yapay zeka alanında "dünya lideri" yapmak hedefiyle bir koalisyon kurduklarını açıklamıştı.

        Aralarında, Airbus ve Mistral AI gibi Avrupalı şirketlerin yer aldığı koalisyona "Avrupa Birliği Yapay Zeka Şampiyonları Girişimi" adı verildi.

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gelecek yıllarda yapay zeka alanında 109 milyar avroluk yatırım yapacaklarını duyururken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa'da yapay zeka alanında 200 milyar avroluk kamu ve özel sektör yatırımını devreye sokmayı hedeflediklerini belirtmişti.

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