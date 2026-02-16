Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.362,86 %1,28
        DOLAR 43,7168 %0,06
        EURO 51,8911 %0,05
        GRAM ALTIN 7.042,81 %-0,47
        FAİZ 35,75 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 108,31 %-0,04
        BITCOIN 68.929,00 %0,16
        GBP/TRY 59,6958 %0,04
        EUR/USD 1,1864 %-0,03
        BRENT 67,57 %-0,27
        ÇEYREK ALTIN 11.514,67 %-0,47
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zekanın "insan zekası yerine kullanılması" tartışmaları futbola da sıçradı - Teknoloji Haberleri

        Yapay zekanın "insan zekası yerine kullanılması" tartışmaları futbola da sıçradı

        Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen yapay zeka, Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Soçhi'nin eski genel direktörünün, kulübün eski teknik direktörü Robert Moreno'yu kararlarını yapay zeka yardımıyla almakla suçlamasıyla futbol gündemine taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 12:53 Güncelleme: 16.02.2026 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kararlarını yapay zekaya mı aldırdı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Günlük hayatın "yeni normali" olarak görülen yapay zeka, adeta "cepteki asistan" rolüyle yaşamın birçok alanına nüfuz etmiş durumda.

        Bilgiye hızlı erişim imkanı sunarak büyük bir dönüşüm yaratan yapay zeka, yalnızca veriyi depolamakla kalmayıp onu stratejik kararların parçası haline getirdi. Başlangıçta hayranlıkla karşılanan bu gelişme, zamanla bazı kesimlerin iş süreçlerini yapay zekayla yürütme eğilimini de beraberinde getirdi.

        Bir kesim yapay zeka kullanımını faydalı ve çağa ayak uydurma olarak görürken kimi çevreler bunun insanları tembelleştirdiği görüşünü savundu.

        Yapay zekanın iş hayatında yoğun kullanımının etik olup olmadığı çokça ele alınan konulardan biri haline geldi ve bunlardan biri de futbol.

        REKLAM

        Basında yer alan haberlere göre, Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Soçhi'nin eski genel direktörü Andrey Orlov, kulübün eski çalıştırıcısı İspanyol teknik direktör Robert Moreno'nun takım yönetiminde ChatGPT'yi neredeyse her olayda kullandığı iddiasını ortaya attı.

        Orlov, İspanyol futbol adamının antrenman programları, seyahat planları, oyuncuların uyku saatleri, maç stratejileri, kadrolar, transfer tercihleri gibi birçok konuda yapay zekadan yardım aldığını öne sürdü.

        Moreno'nun bazı konularda yapay zeka önerilerini "tamamıyla" uyguladığını savunan Orlov, iddialarıyla spor dünyasında dikkati çekti.

        MORENO İDDİALARI REDDETTİ

        İspanyol teknik direktör Robert Moreno hakkındaki iddialara ilişkin AA'ya açıklamalarda bulundu.

        Moreno, kulüpten ayrıldığı tarihte Orlov'un artık FK Soçhi'de görev yapmadığını vurgulayarak "Maçlara hazırlanırken, ilk 11’i belirlerken ya da oyuncu seçimi yaparken hiçbir zaman ChatGPT ya da başka herhangi bir yapay zeka aracı kullanmadım." dedi.

        "Günümüzün her modern profesyonel teknik ekibi gibi, bilgiyi düzenlemek amacıyla standart performans yazılımları, video analizleri ve veri taraması (data scouting) kullanıyoruz." diyen Moreno, buna rağmen "sportif ve insani tüm kararların" kendisi ve ekibi tarafından alındığını vurguladı.

        REKLAM

        Moreno, Orlov'un verdiği mülakatta kulüpten ayrılmasının bunlarla ilişkilendirilmediğini ve karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiğini söyledi.

        İspanyol teknik direktör, iddiaların geçmişte yaşanan mesleki görüş ayrılıklarından kaynaklandığını ve "çalışma gerçekliğini yansıtmadığını" ifade etti.

        Moreno ayrıca, Orlov’un yaptığı açıklamada, kulüpten ayrılmasının yapay zeka kullanımı nedeniyle olduğunu ima eden herhangi bir ifade olmadığını söyledi.

        "TEKNOLOJİ İNSAN YETENEĞİNE DESTEK OLMALI, YERİNİ ALMAMALI"

        Futbolda yapay zeka kullanımına bakışına yönelik soruya Moreno, "Teknolojinin her zaman insan yeteneğine destek olması gerektiğine, asla onun yerini almaması gerektiğine inanıyorum. Yenilik, ancak liderin tecrübesine ve grubun sezgisine hizmet ettiği ölçüde değerlidir." yanıtı verdi.

        Moreno, kariyerinde yeni meydan okumalara odaklandığını ve büyük bir heyecana sahip olduğunu sözlerine ekledi.

        Moreno, kariyerinde daha önce İspanya Milli Takımı, Fransız ekibi Monaco ve İspanyol temsilcisi Granada gibi kulüplerde de görev aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mucize Hayat -14 Şubat 2026 (Akciğer Kanserinin Sebepleri Ne?)

        Her akciğer nodülü kanser midir? Akciğer kanserinin sebepleri ne? Kadınlarda akciğer kanseri neden arttı? Engin Çakar ile #MucizeHayat'ın konuğu Göğüs Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Saim Tezel oluyor. Bugün 11.15'te Habertürk TV'de.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        İtalyanlara 63 yıldır geçit yok!
        İtalyanlara 63 yıldır geçit yok!
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Onlyfans soruşturmasında şüpheliler adliyede
        Onlyfans soruşturmasında şüpheliler adliyede
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Kayseri'de boşanma aşamasında kan donduran cinayet!
        Kayseri'de boşanma aşamasında kan donduran cinayet!
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi
        Selimiye Camisi Ramazan'ın ilk günü ziyarete açılıyor
        Selimiye Camisi Ramazan'ın ilk günü ziyarete açılıyor