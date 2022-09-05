Yapı Kredi promosyon ödemesi

Bankaların promosyon ödemeleri her bankanın kendi sistemine göre değişkenlik gösteriyor. Bu kapsamda vatandaşlar kendilerine en uygun ödeme yöntemi, ödeme miktarı olan banka arayışına giriyor. 26 Temmuz'dan beri zamlı emekli maaşları yatması sebebiyle bankaların arasında olan promosyon yarışı o tarihten beri devam ediyor. Peki, Yapı Kredi emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Yapı Kredi emekli maaşı nasıl taşınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

YAPI KREDİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Yapı Kredi tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

Yapı krediden emeklilere 4.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. 2 Ağustos - 30 Eylül 2022 tarihine kadar SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödeniyor.