Yapı Kredi emekli promosyonu 2026: Yapı Kredi emekli promosyon ödemesi ne kadar?
Nisan ayının gelişiyle birlikte bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncellediler. Bu kapsamda emekli maaşını taşımak isteyen, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lar Yapı Kredi emekli promosyon miktarını araştırmaya başladı. Emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlar için sunulan promosyon tutarları maaşa göre değişiklik gösteriyor. Peki, Yapı Kredi emekli promosyon ödemesi ne kadar? İşte 2026 Yapı Kredi emekli promosyon miktarı...
Yapı Kredi emekli promosyon miktarı gündemi meşgul etmeye başladı. Emeklilier en yüksek emekli promosyonu veren bankaları titizlikle araştırırken, Yapı Kredi Nisan ayı promosyon teklifini kendi sitesi üzerinden açıkladı. Emekli promosyon tutarları, maaş miktarına ve verilen ek talimatlara göre değişkenlik gösteriyor. Peki, Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar, kaç yılda bir veriyor? İşte Yapı Kredi emekli maaş promosyonuna ilişkin tüm detaylar...
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR?
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunmaktadır.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;
9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL,
20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenmektedir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması* gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 2000 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır. (*Aktiflik kriteri; ek ödül taahhütnamesinin imzalanması öncesindeki 90 gün boyunca Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmayan müşterinin, tekrar uygulamayı kullanmaya başlamasıdır.) Dijital aktiflik kampanyasından ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.
Kampanya 19 Eylül 2025 - 30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.