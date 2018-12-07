Otopark Yönetmeliği yeniden değişti. Daire başına 1 otopark zorunluluğunda kolaylık sağlandı. Konuyla ilgili yönetmelik değişikliği bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu yılın başında bir yönetmelik çıkartarak 3 daireye 1 otopark yerine 1 daireye 1 otopark yapılması zorunluluğu getirdi. Yönetmeliğin yürürlük tarihi önce 1 Ocak 2019 olarak belirlendi. Daha sonra yürürlük tarihi öne çekilerek 15 Eylül 2018 olarak değiştirildi.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre bakanlık yönetmelikte bugün yeni bir değişiklik yaptı. Buna göre, 15 Eylül 2018 tarihinden önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları, talep edilmesi halinde, 30 Haziran 2019 tarihine kadar eski yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak. Bir başka ifadeyle, 30 Haziran 2019 tarihine kadar 3 daireye 1 otopark olması yapı ruhsatı almak için yeterli olacak.
BELEDİYE SAYIYI DAHA DA ARTIRABİLECEK
Yönetmelik uyarınca, inşaatına yeni başlanan yapılar için daire başına 1 otopark yapılması gerekiyor. Belediyeler bu sayıyı artırabilecek.
Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin ise yola 3 metre kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilir hale getirilecek. Ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde ise binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilecek.
Komşu iki parselin anlaşması ve tapuya şerh düşülmesi halinde ise aradaki duvar kaldırılarak bu alan geçiş yolu olarak düzenlenmek kaydıyla komşu bina bahçeleri de ortak otopark olarak düzenlenebilecek.
Yönetmelikle ayrıca parselin arka bahçelerinde mekanik otopark yapma imkânı getirilecek.
Cephesi 9 metreden veya alanı 250 metrekareden küçük olan, mimari ve alan yetersizliği nedenleriyle kısmen otopark yapılabilen parsellerde, otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut için gereken asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranında azaltılabilecek.
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